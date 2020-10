Enem: 5 estratégias para evitar nota baixa na redação

A redação do Enem tende a despertar medo em muitos participantes. Afinal, uma nota baixa nessa parte da prova representa uma grande queda no desempenho total.

A saber, muitos dos programas de ensino superior, tanto para ingresso em universidades privadas quanto públicas, pedem que os participantes não tenham zerado a redação. Outras, pedem uma determinada nota na dissertação.

Além disso, a redação pode ajudar a deixar a nota geral do Enem mais baixa. Desse modo, surge a necessidade de treinar as habilidades de texto, assim como demais matérias.

A seguir você pode conferir dicas do que evitar fazer em sua redação e, assim, tirar uma boa nota!

1- Redação fora do tema

Siga a proposta de redação solicitada pelo Enem. Em 2018, para se ter uma ideia, a fuga do tema deixou cerca de 28% das provas zeradas na redação.

Ou seja, escrever uma dissertação que não tem muito a ver com o que se propõe nas sugestões do enunciado te leva à pior posição no Enem. Mesmo que você inicie de forma coerente com a temática, caso vá se perdendo durante o texto vai significar uma fuga. Portanto, preste atenção ao treinar redação.

2. Texto em gênero diferente

O texto no Enem, de modo geral, consiste no gênero dissertativo-argumentativo. Já falamos desse modelo de estrutura aqui no Notícias Concursos, inclusive.

Logo no enunciado você conhece qual o gênero solicitado pela prova e, assim, deverá segui-lo para não ter uma nota baixa. Caso contrário, ou seja, se fizer um texto no formato de narração, por exemplo, deverá sofrer altas penalidades.

3. Ultrapassar o número de linhas

A quantidade de linhas é determinada na folha do enunciado da redação. Não somente o limite máximo, 30 linhas, como também o mínimo, de sete linhas.

Então, atente-se a esses números na hora de treinar as suas redações em casa para o Enem. Além de levar isso em conta ao passar no rascunho para a página da redação no dia da prova, de fato.

4. Colocar o nome na folha da redação

Na folha de redação oficial não se deve por o nome próprio nem no início e nem no final, como uma assinatura. Sendo assim, não faça nenhuma referência a isso e só escreva ali o seu texto dissertativo-argumentativo.

5. Desrespeitar os direitos humanos

Defender práticas que desrespeitem os direitos humanos não consiste em algo que zera a redação do Enem. Antes de 2018 levava à nota mínima na prova.

Apesar disso, não cabe investir em afirmações favoráveis a nada que vá ferir os direitos humanos.

E então, você tem se preparado para a redação do Enem? Não se esqueça de elaborar textos juntamente com o estudo das demais matérias.