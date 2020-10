Enem e concursos: Como ir bem em matemática

A matemática é uma disciplina fundamental para todos os cursos de exatas. Contudo, até mesmo para quem irá prestar cursos na área de humanas, deverá ficar atento na ciência do raciocínio humano e lógica.

Presente em todas as avaliações de vestibulares e do Enem, assim como em concursos públicos, a matemática é disciplina obrigatória para a sua rotina de estudos e preparação para as provas.

Separamos dicas valiosas que irão ajudar você na preparação para as avaliações, veja!

Foco e concentração

A matemática é uma ciência que exige resultados exatos, por isso uma vírgula ou ponto colocados no lugar indevido irá alterar o resultado final da questão e levá-lo ao erro.

Desse modo, trabalhar a concentração é fundamental na hora dos estudos. Esteja em um lugar sem barulhos, organizado e que proporcionará horas de foco e concentração.

Divisão do tempo para estudar

Entender em qual campo tem maior dificuldade consiste em algo fundamental, por isso, divida seu tempo entre matemática teórica e prática.



Após a realização de alguns simulados, veja onde está errando mais e reforce os estudos, se preciso volte até a teoria para aplicá-los na prática.

Reforce os exercícios que têm maior dificuldade

Estar bem preparado para a prova de matemática significa dominar diversos assuntos.



Por isso, dê ênfase aos temas que têm maior dificuldade. Realize um plano de estudos e separe a maior parte do tempo para entender os assuntos que mais estão complicando você.



Ademais, varie o maior número de exercícios que conseguir, dessa forma estará preparado para todas as formas que ele poderá ser abordado na prova.

Cuidado com os gabaritos

Os gabaritos são fundamentais para o estudo, contudo usá-lo de forma equivocada poderá atrapalhá-lo.



O gabarito deve ser usado somente para o caso de checagem, se você chegou ou não ao resultado correto. Não deve ser usado em hipótese nenhuma para encurtar a sua linha de raciocínio, pois prejudica imensamente o seu aprendizado.

Zero dúvidas em matemática

Alguns alunos conseguem resolver os problemas matemáticos, mas durante a resolução tiveram muitas dúvidas que poderiam ter levado ao erro.

Por isso, vá para a prova com as dúvidas sanadas. Dessa forma, conseguirá obter o sucesso esperado na avaliação, evitando erros que podem custar a sua vaga.

Fique esperto nas questões mais abordadas

Uma dica de muita valia consiste em ficar ligado nas questões matemáticas que mais caem no Enem.

Estar munido com essa informação o fará dividir melhor o seu tempo focando seus estudos em assuntos mais abordados.

Mas vale ressaltar que você não deve deixar de aprender os temas que não caem tanto. Aprenda e concentre-se em todas as matérias.

Apenas distribua melhor o seu tempo entre as mais e menos frequentes. Para se organizar melhor, crie um cronograma eficiente de estudos.

E então, o que acha de aproveitar as dicas para estudar matemática com mais clareza? Bons estudos!