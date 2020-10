Enem e Vestibular: Saiba a importância de ler o edital

Candidatos ao Enem e aos vestibulares de todo o Brasil precisam saber o quão importante é ler o Edital.

Há muitos participantes que cometem inúmeros equívocos ou então ficam perdidos sobre o que fazer em relação aos seus estudos.

Entretanto, se eles soubessem que as informações constam no tal do ‘edital’, poderiam ficar sem passar por isso.

A saber, o edital que exibe tudo pertinente à aplicação da prova, desde a divulgação das datas para as inscrições até os dias que sairão os resultados e aprovados, assim como o calendário de matrículas.

Ou seja, nesse documento você pode encontrar tudo o que precisa. Trata-se de um guia para os candidatos ao Enem e vestibulares – lembrando que os concurseiros também precisam se atentar ao edital.

Confira a seguir o que geralmente aparece no edital e entenda o porquê ele tem tanta importância assim.

Inscrições

Conforme falamos, o edital nos mostra desde o início de um processo de vestibular. Portanto, ele exibe as datas para as inscrições, assim como outras informações relacionadas. Por exemplo qual a taxa para se inscrever, a data limite e os requisitos.

Isenção

A isenção da taxa de vestibular ajuda muitos candidatos de baixa renda ou desempregados a conseguirem se inscrever. A informação sobre esse tema também consta no edital. Veja lá o que se pede para ganhar a isenção.

Cotas

Atualmente os vestibulares de todo o país permitem que candidatos se inscrevam como cotistas. Veja no edital tudo sobre as cotas, quais as regras e os documentos que comprovam a sua declaração. Tudo isso é válido para não ter problemas posteriores.

O que compõe a prova

A parte que mais interessa os candidatos: o que estudar. Muitos editais apresentam o conteúdo programático, com os números de questões pelo menos e a que elas se destinarão. Por exemplo: Ciências sociais; ciências exatas; biológicas; redação; etc.

Lembre-se que alguns vestibulares exigem um conjunto de obra literária para a prova e o expõe no edital. Além disso, fique de olho em quantas etapas essa prova terá.

Matrículas

Não somente a parte da prova o edital mostra aos candidatos. Ele também tem informações a respeito das matrículas, caso você receba a boa notícia que foi aprovado.

Veja com cala os dias e horários para realizar a matrícula, assim como os documentos requisitados. Já se prepare quanto a isso.

Chamadas

Muitos vestibulares dão segundas e até terceiras chances aos candidatos que não receberam a aprovação logo de primeira. Não deixe de conferir essa informação!

Viu só quanta informação consta no edital de sua prova? Tanto no Enem quanto no vestibular você encontrará um documento assim repleto de dados.