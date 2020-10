Enem: Questão comentada sobre empréstimo linguístico

Uma das áreas contempladas nas provas do Enem está a de Linguagens. De acordo com a própria área, esse caderno abarca diversos assuntos de português, inclusive o de empréstimo linguístico.

Apesar de sempre estar presente na vida dos brasileiros, esse assunto nem sempre é pauta das aulas de português. Desse modo, os estudantes podem acabar com dúvida ao se deparar com o tópico na prova. Por isso, apresentamos uma questão comentada, a ideia é você treinar e entender mais o assunto!

Questão do Enem:

Daniel. Uma proposta imodesta. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8/04/2001.

No texto acima, o autor:

(a) mostra-se favorável ao teor da proposta por entender que a língua portuguesa deve ser protegida contra deturpações de uso.

(b) ironiza o projeto de lei ao sugerir medidas que inibam determinados usos regionais e socioculturais da língua.

(c) denuncia o desconhecimento de regras elementares de concordância verbal e nominal pelo falante brasileiro.

(d) revela-se preconceituoso em relação a certos registros linguísticos ao propor medidas que os controlem.

(e) defende o ensino rigoroso da gramática para que todos aprendam a empregar corretamente os pronomes.

Gabarito e comentário

O empréstimo linguístico consiste na incorporação de uma palavra de outra língua no português. Nesse sentido, quando palavras do inglês como shopping e crush, por exemplo, passam a fazer parte da fala dos brasileiros, estamos diante de um empréstimo linguístico.

O autor do texto acima o inicia comentando um projeto de lei que visava controlar o uso de determinadas palavras oriundas de outras línguas em nomes de estabelecimentos, mesmo que essas palavras já estivessem consolidadas no léxico do português, como shopping center e delivery. Desse modo, o autor faz uma crítica ao projeto por meio de ironia, propondo mudanças absurdas no uso da língua, com proibições aos falantes.

Assim, a resposta correta é a alternativa (b).

