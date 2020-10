Energia Nuclear: Conheça vantagens e desvantagens

Produzida em usinas termonucleares a energia nuclear utiliza urânio e mais alguns elementos, entre eles o combustível.

É fundamental para o funcionamento da usina, a utilização do calor (termo) para geração de eletricidade. O calor é consequência da fissão dos átomos de urânio.

O urânio é encontrado na natureza, porém é um recurso mineral não renovável, ele também é utilizado na elaboração de matéria radioativa para uso na medicina.

Entretanto sua utilização pode servir para expansão bélica, isto é, produção de armamentos como por exemplo a bomba atômica.

Trata-se de um tema cotado para vestibulares de todo país, assim como para o Enem. Por isso, vale muito a pena ficar ligado no assunto, veja!

Energia nuclear no mundo

Por tratar-se de uma fonte de energia de alto rendimento, muitos países utilizam a energia nuclear como uma das opções energéticas.

Ademais, mais de 90% das usinas estão nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia. A saber, o governo russo inaugurou uma usina nuclear flutuante no Mar Ártico em 2018.

Vale dizer, que em alguns países a energia nuclear representa mais de 40% da eletricidade produzida como é o caso da Suécia, Bélgica e Finlândia.

No Brasil, o país conta com apenas duas usinas nucleares (Angra I e Angra II) e são responsáveis por 3% da energia produzida. Igualmente, países como a Coreia do Sul, China, Índia, Argentina e México também produzem energia nuclear.

Vantagens da energia nuclear

Um dos pontos principais da energia nuclear é que ela não é poluente se funcionar normalmente cumprindo as normas de segurança.

Além disso, não é necessário uma extensão área para construção como é o caso das usinas hidrelétricas. Outrossim, o urânio é um material com grande oferta na natureza, dessa maneira, garante o abastecimento das usinas por um longo período de tempo.

Apesar dos perigos, caso não seja respeitado os protocolos de segurança, os pontos positivos tornam a usina nuclear atraente.

Desvantagens da energia nuclear

Contudo, os riscos no manejo e utilização da energia nuclear são imensos. Incluindo ainda o uso para criação de bombas, que representam um enorme risco para vida humana.

Outro ponto importante, é o constante risco de acidentes nucleares, além do descarte do lixo nuclear. Visto que, os resíduos corroboram para a contaminação do meio ambiente, e provocam severos problemas de saúde, como o câncer, deformidades genéticas, entre outros.

Acidentes nucleares

O primeiro acidente registrado foi em 1952 no Canadá em Chalk River. Porém um dos mais graves e populares foi o de Chernobyl na Ucrânia em 1986, uma explosão decorrente de uma falha no sistema de refrigeração.

Contudo, podemos citar também o da usina de Fukushima no Japão em 2011, ocasionado pelo terremoto e tsunami que atingiu a região.

Em decorrência das falhas causadas, houve a explosão de dois reatores que provocou a liberação da radiação.

E então, gostou de conhecer mais sobre a energia nuclear? Aprofunde-se no tema para se dar bem no vestibular ou Enem.

