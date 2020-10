Lipe Ribeiro e Lucas Selfie se desentenderam por causa da votação da roça em A Fazenda 12. O ex-MTV não gostou das estratégias do amigo e disparou que Lucas Strabko, o Cartolouco, tinha razão quando disse que Selfie não tem coração. “É, tinha! Enfia o lampião no c* e roda, então”, respondeu o ex-Pânico.

O namorado de Yá Burihan ficou chateado porque Lucas deu preferência para salvar Lidi Lisboa no resta um e o fez escolher entre mandar para a roça Jakelyne Oliveira ou Mariano, que além de serem seus amigos, também são um casal. Ele também jogou na cara do ex-Pânico que atendeu seu pedido de proteger Raissa Barbosa.

“O que tem a ver Mariano com Raissa?”, questionou Selfie. “Estou dando o exemplo de que protegi quem você pediu, mas você não fez o mesmo com o Mariano, que é um cara que está sempre comigo”, explicou Lipe. “Mas eles não me salvam, e eu não ia colocar a Lidi na roça para salvar eles”, rebateu Lucas.

“É porque você é egoísta, faz seu jogo sozinho, pensando só em você”, acusou Ribeiro. “Então me deixa jogar sozinho e não enche a porra do meu saco”, soltou Selfie, enquanto se retirava do ambiente. Mas o que o deixou realmente irritado foi quando Lipe resolveu dar razão a Cartolouco.

“Enfia a merda do poder, os dois, no seu c*”, gritou o ex-Pânico, que em seguida, entrou na sede e contou sobre a briga para todos que estavam na sala e na cozinha. “Tô sozinho nessa porra. Veio encher o saco porque queria que eu botasse a Lidi na roça para salvar os dois [Jake e Mariano]. Não vou!”, resmungou, revoltado.

“Você está de cabeça quente, se acalma”, pediu Stéfani Bays. “Não vou fazer o jogo que eles querem que eu faça porque tenho prioridades aqui. Se quiser virar a cara, foda-se, não nasci grudado”, disparou Selfie.

