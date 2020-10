Engajamento do Visitante – Como Gerar?

Como manter o engajamento do visitante?

Manter o engajamento é tão importante para o seu site quanto ser descoberto pelos clientes.

Sabemos a importância de ter um site para iniciar a gestão de marketing de uma marca. No entanto, como manter os visitantes envolvidos em seu site?

Contudo, o site quando inserido nas ações de marketing digital pode ajudar a empresa alcançar vários objetivos importantes, tais como:

Aumentar a visibilidade da marca;

Gerar leads;

Alcançar mais clientes;

Lucratividade;

Relacionamento com clientes, dentre outros.

No entanto, como manter esses usuários engajados no seu site?

Como gerar o envolvimento do seu visitante?

Apenas ter um site não é o suficiente para que haja engajamento dos visitantes. Por isso algumas ações são importantes dentro do marketing digital.

Para manter os visitantes envolvidos em seu site, muitos fatores contam, desde o design atraente ao conteúdo convidativo. Por isso, importante atentar-se ao desenvolvimento e detalhes na visualização do site.

As pessoas abandonam os acessos pelos seguintes motivos

Certamente sabemos que os clientes abandonam os sites por algumas razões, como:

Acesso sem manutenção ou desatualizados;

Produtos inexistentes;

Produtos desatualizados em questão de estoque e preço;

Ausência de canais de atendimento;

Visualização da interface difícil;

Informações escondidas ou ausentes.

Sendo assim, importante verificar as informações, bem como a visualização dos preços do produto, em caso de ecommerce.

No entanto, em caso de marketing de conteúdo precisa atentar-se a alguns detalhes.

Cuidados com o Marketing de Conteúdo

Caso no site da sua marca tenha elaborado um blog, saiba que essa é uma ótima maneira de marketing de conteúdo.

Todavia, alguns cuidados precisam ser tomados para que os visitantes não abandonem seu blog.

Conteúdo relevante;

Regras do SEO;

Textos específicos e não muito longos;

Cuidado com links quebrados e backlinks que não contemplam o assunto. Além disso, a maneira como visualiza o blog também é motivo de desistência para os visitantes.

Portanto, letras muito pequenas ou muito apagadas geram a desistência de um leitor.

Para manter o engajamento do visitante em seu site, seja no seu conteúdo do blog, ou no acesso do seu ecommerce, mantenha tudo atualizado.