Enganada, Jeiza termina com Zeca e tem ataque de fúria · .

Jeiza (Paolla Oliveira) terminará o namoro com Zeca (Marco Pigossi) em A Força do Querer. A lutadora de MMA descobrirá que o companheiro rasgou os documentos de seu casamento com Ritinha (Isis Valverde) antes de dar entrada no processo de divórcio e se sentirá traída. A policial achará que o motorista ainda nutre sentimentos pela “sereia” da novela das nove que a Globo reprisa devido à pandemia.

O término do namoro acontecerá a partir desta segunda-feira (12) na trama de Gloria Perez. O casal estará em uma festa de carimbó, e a loira encontrará a advogada responsável pela ação do caminhoneiro. Curiosa para saber como anda a papelada da separação do amado, ela puxará conversa com a especialista e se chocará com a resposta.

“Alguma novidade? A tal da Ritinha foi notificada?”, perguntará Jeiza, feliz da vida porque deduzirá que namorado se verá livre da ex-mulher fujona. Acanhada, a advogada responderá que o motorista não foi ao seu escritório para dar continuidade à ação.

“Não? Como assim, não apareceu? Você não foi ao escritório dela? Eu mesma te dei a certidão de casamento”, perguntará a loira a Zeca, confusa. Ele se limitará a dizer que explicará seus motivos. “Onde é que tá a certidão?”, gritará Jeiza, frustrada.

A advogada ficará completamente sem graça com a confusão causada e pedirá desculpas pelo desconforto. “Não, tá tudo bem, tudo certo por aqui! Então, Zeca. Onde é que tá essa certidão?”, reforçará a policial, mais nervosa.

“Eu rasguei, porque eu vou facilitar a vida de Ritinha? Aquela cobra faz o que faz comigo, e agora que é do interesse dela se casar, vou correndo fazer o que ela quer? Mas não vou mesmo!”, responderá a motorista, louco para infernizar a vida da ex-mulher.

Jeiza ficará completamente possessa com a história e acreditará piamente que o namorado ainda quer manter um vínculo com a mulher. Estressada, ela colocará um ponto-final no relacionamento: “Então, se você não consegue desatar esse nó. Acho bom você ir atrás dela, porque eu não tô aqui para ficar esquentando lugar para ninguém, não!”, retrucará.

O filho de Abel (Tonico Pereira) ainda tentará conversar com a policial, mas será em vão. Ela entregará o anel que o motorista lhe deu e sairá da festa de carimbó sem olhar para trás.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.