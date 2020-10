Engenheiro da Sony diz que visual do PS5 tem bom custo-benefício

Em entrevista para a 4Gamer, Yasuhiro Ootori, engenheiro da Sony, comentou sobre a fabricação e a relação entre os componentes e o design do PS5. Após viralizar ao desmontar peça por peça o console da nova geração, o técnico deu mais detalhes sobre sua produção e sugeriu que a ideia por trás do enorme tamanho do video game, especialmente se comparado com as versões anteriores da marca, era a redução dos custos.

Segundo Ootori, o PlayStation 5 possui dimensões que permitem a redução do número de placas de montagem, estratégia que impactou diretamente nos custos de fabricação das peças. Caso houvesse uma troca nas proporções das dimensões, com o console sendo menor e mais largo, não haveria espaço para uma única placa, tendo que ser preenchido com uma placa dupla, uma principal e outra subplaca.

“O departamento de design forneceu as dimensões necessárias e, então, começamos a considerar o design da carcaça principal”, disse Ootori. “Houve várias propostas desde os primeiros estágios de desenvolvimento, por exemplo, uma proposta para reduzir a altura e aumentar a largura de acordo. No entanto, desta vez, houve um pedido do departamento de design para ‘fazer com que pareça mais fino quando colocado horizontalmente’, e o design foi feito para ser mais alto e mais estreito em largura”.

Anteriormente, o engenheiro já havia comentado sobre como o posicionamento do ventilador de entrada dupla-face também havia proporcionado a economia de custos, substituindo a possibilidade de colocar dois coolers menores ao lado da placa-mãe.

O PlayStation 5 chega em 12 de novembro nos EUA e países selecionados, e 19 de novembro no Brasil e restante do planeta.