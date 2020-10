Enquete A Fazenda 12 aponta indecisão na votação entre Biel, Carol e Tays · .

As enquetes de A Fazenda 12 indicam que a decisão de quem vai sair do confinamento nesta quinta-feira (15) será a mais apertada da temporada até o momento. Ao contrário das semanas anteriores, as pesquisas apontam que o público está bem dividido na roça entre Biel, Carol Narizinho e Tays Reis.

Pela parcial do questionário do ., o funkeiro e a cantora, que formam um casal dentro do confinamento, estão empatados com 33,08% das escolhas, e a ex-panicat está à frente na preferência, com 33,84%. Mais de 425 mil votos foram registrados até a publicação deste texto.

A parcial é semelhante com a da enquete do UOL, que tem mais de 158 mil participações, com Biel e Carol Narizinho dividindo a preferência, com 33,34% das escolhas cada, e Tays logo atrás, com 33,33%.

A cantora acabou na roça por indicação da então fazendeira Luiza Ambiel. Biel, que foi salvo pelos telespectadores nas duas últimas roças, voltou para a berlinda após ser puxado da baia por Carol Narizinho, a mais votada pela casa.

As enquetes de A Fazenda 12 apontam apenas uma tendência, mas o resultado oficial da quinta roça será conhecido na edição desta quinta-feira (15). A decisão final é baseada nas escolhas feitas no site da Record.

