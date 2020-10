Enquete A Fazenda 12 indica quem sai na roça entre Biel, Cartolouco e Jojo · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, deve encerrar a sua participação em A Fazenda 12 nesta quinta-feira (8). De acordo com os resultados parciais das enquetes do reality show da Record, o ex-repórter da Globo não conseguirá superar a popularidade de Biel e Jojo Todynho na quarta roça da temporada e sairá do jogo.

Pela parcial da pesquisa do ., apenas 13,66% querem que Cartolouco permaneça na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A queridinha do público é a funkeira, com a preferência de 52,38% dos votantes; o cantor aparece com 33,96%. Mais de 305 mil votos foram computados até a última atualização deste texto.

Participe da votação -> Quem deve ficar em A Fazenda 12: Biel, Lucas Cartolouco ou Jojo Todynho?; enquete

O resultado é semelhante ao da enquete do UOL, que tem mais de 57 mil votos. O jornalista soma 14,80%; Biel conta com 33,84%; e Jojo é a que menos corre risco de deixar o programa nesta semana, com 51,36%.

A cantora acabou na roça por indicação do fazendeiro Juliano Ceglia. O cantor, que foi salvo pelos telespectadores na roça da semana passada, voltou para a berlinda por ter sobrado na dinâmica do resta um; Cartolouco foi o mais votado pela casa.

As enquetes de A Fazenda 12 apontam apenas uma tendência, mas o resultado oficial da quarta roça será revelado nesta quinta-feira (8). A decisão final é baseada nas escolhas feitas no site oficial da Record.

Assista abaixo aos pedidos de permanência de Biel, Cartolouco e Jojo Todynho: