Entenda os Backlinks – Notícias Concursos

Como funcionam os backlinks?

De maneira sucinta, backlinks são links externos que levam o internauta para o seu site. Ou ainda, você pode gerar um backlink para outro site, vinculando um conteúdo ao seu.

Sendo assim, backlinks são menções em um conteúdo para que o usuário acesse outra página.

Validações nos buscadores

Sendo assim, é compreensível que esses links causem efeitos nos algoritmos do Google, uma vez que eles são validados para ranqueamento.

Entretanto, as validações do site de busca são multifatoriais, e os backlinks são apenas uma das regras do SEO. Porém, é bastante relevante.

Backlinks são termômetros

Esses links são como termômetros, pois os quando outros sites te indicam via backlink, significa que o seu conteúdo possui relevância.

Todavia, isso não quer dizer que pode usar backlinks de forma aleatória, pois os algoritmos do Google se prepararam para possíveis tentativas de burlar o sistema.

Links duvidosos

Assim sendo, quando os links possuem alguma origem duvidosa, o site perde relevância nos buscadores, gerando um efeito oposto ao inicial.

Os algoritmos do Google sabem que um backlink é duvidoso através de alguns cruzamentos de informações, como:

Sites sem relevância;

Servidores de baixa qualidade;

Backlinks trocados;

Links quebrados, dentre outros.

Por isso que o backlink precisa ser genuíno para gerar ranqueamento no Google.

Ao ser vinculado como relevante em outro conteúdo, o seu site ganha autoridade, uma vez que se torna uma referência no assunto.

Precisa ser relevante para o cliente

Sendo assim, não precisa comprar backlinks ou inserir vários na tentativa de gerar ranqueamento, basta seguir as regras do SEO e ter conteúdo relevante, para que seja referenciado em backlinks de forma orgânica.

Ainda que precise atender as regras para ranquear nas buscas, lembre-se de que quem busca e acessa o seu conteúdo é uma pessoa, e precisa fazer sentido o que está no seu site. Afinal, essa validação é a mais importante!