Entenda por que Soteldo, do Santos, não ficou nem no banco da Venezuela

Yeferson Soteldo, do Santos, não ficou nem no banco de reservas da Venezuela na derrota por 3 a 0 para a Colômbia na noite da última sexta-feira, em Barranquilla, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. E a logística foi o principal motivo.

Soteldo chegou na Colômbia apenas na sexta. Dessa forma, o técnico José Peseiro optou por deixar o meia-atacante fora. Ele deve voltar contra o Paraguai, na terça-feira.



Yeferson Soteldo, do Santos e da Venezuela (Foto: Divulgação/FVF)

De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, a Federação Venezuelana de Futebol emitiu três passagens para Soteldo. E todas deram problema.

Para a primeira, os requisitos para teste de covid-19 não haviam sido cumpridos – ele precisava fazer em até 96 horas antes. No segundo ticket, houve um impedimento para transitar no Panamá sem uma autorização especial. E na terceira, o destino foi o México. Dois voos atrasaram e ele perdeu a conexão para Barranquilla. Por isso que chegou na manhã de sexta-feira e não no início da semana, como planejado.

O camisa 10 foi liberado pelo Peixe no último sábado e não enfrentou o Goiás, domingo, em Goiânia. Ele retornou para a Baixada Santista no próprio domingo. E na segunda os problemas no voo começaram.

Soteldo desfalcará o Santos contra Grêmio, neste domingo, e Atlético-GO, na quarta-feira, ambos os jogos na Vila Belmiro.