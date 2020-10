Envolvido com Tays em A Fazenda 12, Biel revela que sonha com ex-mulher · .

Em conversa reveladora com Luiza Ambiel na área externa da casa de A Fazenda 12, Biel desabafou sobre seus sentimentos em relação à ex-mulher, a modelo Duda Castro, com quem sonha em voltar. “Amo até hoje”, declarou neste domingo (4). A peoa ficou surpresa, uma vez que o cantor está envolvido com Tays Reis no reality.

Biel e Duda tiveram um relacionamento conturbado. Em 2018, um vídeo em que os dois aparecem discutindo viralizou na internet. Nas imagens é possível vê-la arremessando um copo de vidro contra o cantor, que levou 13 pontos no rosto. A separação foi inevitável.

Recentemente, a modelo revelou que eles tentaram uma reconciliação em 2019. Na tentativa, a brasileira engravidou e assumiu ter feito um aborto. Duda mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Lá, a Suprema Corte dos EUA legalizou o procedimento.

A ex do artista é citada de forma recorrente no reality show da Record. Em conversa com Luiza, Biel confessou que ainda pensa na ex-parceira apesar de toda a polêmica que existiu entre os dois.

O funkeiro analisava as discussões com Raissa Barbosa dentro da casa e relembrou o episódio em que a modelo jogou água em seu rosto. “Ninguém liga para três anos atrás que aconteceu comigo e minha namorada, que jogou um copo na minha cara”, comparou.

“Essa cicatriz [na testa] é isso?”, perguntou Luiza. “É, me deu uma copada na cara”, relembrou. Segundo o cantor, por ter tido um relacionamento assim, ele criou uma estratégia automática de defesa.

“Sempre quando alguém me ataca, eu saio. Minha ex me acordava me atacando. Ela via um relacionamento que eu não contei para ela, que tive há cinco anos, e me cobrava como se fosse coisa que aconteceu ontem”, detalhou.

No entanto, ao relembrar Duda, o artista assumiu que ainda pensa na modelo. “Ela me acordava tacando o celular em mim. ‘Quem é essa menina que você não contou?’. Foi tóxico demais. E eu amo. Amo até hoje. Amo”, admitiu.

“Tenho esperança em voltar. Quando eu penso em construir uma família, penso que ela melhore para que a gente possa se entender um dia. Ninguém sabe, mas eu sou casado com ela ainda. A gente se casou e não se divorciou até hoje. Porque a gente se gosta muito e não consegue divorciar”, reconheceu.

“A gente tive em pé de guerra porque não consegue viver em paz. Mas, ao mesmo tempo, não quer se divorciar porque o casamento é um vínculo que a gente tem um com o outro”, completou.

Luiza, então, questionou se ele havia exposto seus sentimentos para Tays, com quem vive um romance dentro do confinamento.

“Não, isso é muito lá fundo. Isso a gente vai entrar se a coisa ficar séria. Ela [Tays] fala para mim: ‘Não se apaixona’ e ‘não vai se apaixonar’. Eu falo: ‘Tays, não tem esse risco’. E é gostoso demais trocar carinho. É essencial numa coisa igual a essa que a gente está vivendo”, explicou.

“Tudo pode acontecer. Eu estou aberto a tudo. Porque eu sei que esse sentimento meu está lá dentro quietinho e de canto. Eu escolhi focar na minha vida”, finalizou.

Veja conversa de Biel e Luiza Ambiel sobre Duda Castro:

