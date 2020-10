Envolvido em bandidagem, Rubinho é preso por Jeiza · .

Uma operação da polícia colocará Jeiza (Paolla Oliveira) no caminho de Rubinho (Emilio Dantas) em A Força do Querer. A policial prenderá o marido de Bibi (Juliana Paes) em uma blitz contra o tráfico de drogas. O malandro, que estará envolvido em bandidagem, acabará atrás da grades na novela das nove da Globo.

Rubinho receberá a missão de acompanhar uma carga de drogas que chegará ao Rio de Janeiro. A mercadoria será interceptada por agentes, e durante a confusão, enquanto policiais e bandidos estiverem trocando tiros, o pai de Dedé (João Bravo) conseguirá fugir.

Ele entrará em um ônibus e fingirá não fazer parte do grupo de criminosos. Mas Jeiza desconfiará e, depois de mandar o veículo parar, levará o garçom para a delegacia. O malandro dirá ao delegado que estava apenas voltando de viagem para o Rio quando se deparou com a operação.

Sem provas de que ele fazia parte do bando, o policial conversará com Jeiza. “Não estou duvidando, entenda bem, mas a história dele é verossímil. O que te dá certeza que não foi assim, como ele conta?”, questionará a autoridade.

“Faro! O senhor é polícia, o senhor sabe o que é faro!”, dirá a filha de Cândida (Gisele Fróes). O delegado, então, permitirá que Rubinho ligue para Bibi para avisar que está preso.

Ao saber o que aconteceu, a estudante ficará apavorada e correrá para a delegacia para socorrer o marido.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

