Epic Games: Promoção de Halloween oferece até 75% de desconto

Com cerca de uma semana para o Halloween, a Epic Games Store divulgou sua promoção “assustadora” para comemorar a data, com vários títulos recebendo até 75% de desconto. As ofertas começaram ontem (22), e vão até 05 de novembro e ainda é possível usar cupons da loja para adquirir jogos e complementos com um valor de R$ 59,99 para cima. Confira uma lista com alguns dos games disponíveis:

World War Z – GOTY Edition – de R$ 85,99 por R$ 34,99

Red Dead Redemption 2 – de R$ 239,00 por R$ 160,13

Mortal Shell – de R$ 89,99 por R$ 71,99

Borderlands 3 – de R$ 119,90 por R$ 59,95

Control Ultimate Edition – de R$ 133,99 por R$ 93,79

Remnant: From the Ashes – de R$ 75,99 por R$ 37,99

The Outer Worlds – de R$ 249,90 por R$ 124,95

Grand Theft Auto V: Premium Edition – de R$ 69,99 por R$ 34,99

Hades – de R$ 47,49 por R$ 37,99

Mafia II: Definitive Edition – de R$ 56,99 por R$ 28,49

Mafia III: Definitive Edition – de R$ 56,99 por R$ 37,04

Star Wars Jedi: Fallen Order – de R$ 239 por R$ 119,50

Metro: Exodus – de R$ 74,99 por R$ 29,99

Saints Row The Third Remastered – de R$ 74,99 por R$ 56,24

Killing Floor 2 – de R$ 55,99 por R$ 18,47

Shenmue III– de R$ 118,99 por R$ 40,45

E ai, estão interessados em algum dos jogos com desconto? Vão aproveitar a nova promoção para zerarem algumas pendências? Contem para nós na seção de comentários!