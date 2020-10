Episódios bônus de The Walking Dead vão ter embate de Maggie com Negan · .

A décima temporada de The Walking Dead acabou no último domingo (4), mas vem mais por aí. Seis episódios bônus dessa leva serão lançados antes do 11º e último ano do drama zumbi. De acordo com a showrunner Angela Kang, um embate que promete ser tenso entre Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) será retratado nesse especial.

Em entrevista para o site TV Line, a comandante da série explicou que “muita coisa mudou desde que ela [Maggie] se ausentou da história”. A personagem largou o grupo de sobreviventes nutrindo um ódio mortal contra Negan, por ele ter matado na base do porrete o seu marido, Glenn (Steven Yeun).

Mas agora o vilão está convivendo livre, leve e solto entre os integrantes das comunidades de Alexandria, Hilltop e afins.

Angela comentou que há “um rico material” a ser explorado nessa dinâmica, “não só pelo fato dele [Negan] está vivo e livre, mas como a Maggie vai lidar ao ver que seus amigos o aceitaram como mais um dentro do grupo”. A produtora revelou que as conversas entre os roteiristas neste momento é como abordar tudo isso.

Antes dos dois episódios finais da décima temporada, Maggie apareceu pela última vez no quinto capítulo da temporada anterior, que também foi a despedida de Rick Grimes (Andrew Lincoln). Pouco antes, a viúva, como Negan a chamava em tom de deboche, armou um plano para matar o vilão com a benção de Daryl (Norman Reedus). Mas o ato não se concretizou.

Ficam abertas algumas perguntas interessantes sobre esse duelo cara a cara, e os questionamentos são propostos por Angela: “O que vai ocorrer quando esses dois inimigos mortais perceberem que dividirão o mesmo espaço? E como o Negan vai se comportar como parte da comunidade?”.

O vilão impiedoso passou por uma virada nos últimos episódios de The Walking Dead, de uma maneira ou de outra ganhando apreço dos fãs. Um anti-herói incomum, Negan não é uma pessoa que demonstra 100% de arrependimento pelos erros do passado. Agora, virou um mocinho comportado acima de qualquer suspeita.

O personagem tem muito potencial a ser explorado. “Ele é alguém muito persuasivo e se tornou sim uma parte importante do grupo”, afirmou Angela.

The Walking Dead prepara as gravações desses seis episódios ainda durante a pandemia da Covid-19. A previsão é que sejam lançados no primeiro semestre de 2021. A décima primeira temporada, composta por 24 capítulos, deve ir ao ar a partir da segunda metade do ano que vem.