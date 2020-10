Equador faz convocação chamando Arboleda e Alan Franco

O fato de não ser titular do São Paulo desde o último dia 20 de agosto não impediu o zagueiro equatoriano Robert Arboleda de ser convocado pelo técnico Gustavo Alfaro para os confrontos diante de Argentina (La Bombonera no dia 8 de outubro) e Uruguai, em Quito no dia 13 do mesmo mês, válidos pelas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Na primeira lista feita pelo treinador argentino à frente do Tri, outro nome do futebol brasileiro chamado pelo Lechuga foi o meia Alan Franco, um dos nomes que vem se destacando na gestão de Jorge Sampaoli no Atlético-MG.

Além dos citados, o treinador olhou com carinho para o âmbito equatoriano (especialmente para equipes que vem mantendo regularidade no pós-parada tanto na LigaPro como na Libertadores, casos de Independiente del Valle e LDU) além da mescla com nomes de experiência como Christian Noboa e Enner Valencia, por exemplo.

Confira a lista completa do Equador:

Goleiros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield), Johan Padilla (El Nacional) e Pedro Ortiz (Emelec);

Defensores: Pervis Estupiñán (Villarreal – Espanha), Diego Palacios (Los Angeles FC), Mario Pineida (Barcelona de Guayaquil), Arboleda (São Paulo), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Franklin Guerra (LDU), Félix Torres (Santos Laguna), Erick Ferigra (Torino – Itália), Pedro Pablo Perlaza (LDU) e Angelo Preciado (Independiente del Valle);

Meio-campistas: Cristhian Noboa (PFC Sochi – Rússia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Carlos Gruezo (Augsburg – Alemanha), Moisés Caicedo (Independiente del Valle), José Cifuentes (Los Angeles FC), Jordy Alcívar (LDU), Jhegson Méndez (Orlando City), José Carabalí (Universidad Católica de Quito), Romario Ibarra (Pachuca), Renato Ibarra (Atlas), Gonzalo Plata (Sporting GP), Ángel Mena (León) e Sornoza (LDU);

Atacantes: Enner Valencia (Fenerbahçe – Turquia), Michael Estrada (Toluca), Leonardo Campana (Famalicão – Portugal) e Jhojan Julio (LDU).

