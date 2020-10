Equatorial intensifica ações preventivas para fornecer energia com qualidade e segurança na alta estação

Com o início do período mais quente do ano, os hábitos dos alagoanos são modificados. Nesta época, além do aumento do consumo de energia, ocorrem as férias escolares e as festividades de final de ano. Para assegurar um fornecimento de energia com qualidade e segurança para a população, a Equatorial Energia Alagoas tem intensificado as manutenções nas redes elétricas de baixa, média e alta tensão em todo estado, principalmente nas regiões litorâneas e nas localidades de maior fluxo de pessoas durante o verão.

O gerente de operação da Equatorial, Rodolpho Ribeiro explica que o objetivo da distribuidora é reforçar o trabalho realizado continuamente ao longo do ano. “Diariamente nossas equipes estão trabalhando em diversos municípios realizando manutenção. Entretanto, o verão é um período particular em que as nossas redes estão sujeitas a ação mais intensa dos ventos e da maresia”.

Rodolpho complementa que o aumento da demanda por energia em algumas cidades veranistas como Paripueira, São Miguel dos Milagres, Maragogi e Barra de São Miguel também levam a um trabalho mais focado. “Nossa missão é levar energia com qualidade e confiabilidade durante todo o ano e nessa época a gente redobra a atenção pensando nos alagoanos e nos turistas que visitam nosso estado”, disse o gerente.

Para as redes de baixa tensão, estão previstas a realização de podas de árvores próximas a rede elétrica, substituição de equipamentos, ajustes para adequar o aumento de carga dos transformadores, lavagem da rede para retirar a salinidade das estruturas, inspeções e manutenções de rede em geral. O plano de ação prevê ainda a lavagem de equipamentos nas subestações e a manutenção nas linhas de transmissão.

Ribeiro finaliza reforçando que eventuais ocorrências devem ser comunicadas nos canais de atendimento da empresa. Os registros podem ser feitos na Central de Atendimento 0800 082 0196, por mensagem de texto no WhatsApp (82) 2126-9200 ou pelo site al.equatorialenergia.com.br.

Investimentos

Desde quando assumiu a concessão de energia em Alagoas, a Equatorial está trabalhando para levar energia de qualidade para toda população. A distribuidora tem investido em obras, manutenção e renovação do sistema elétrico que vão desde a construção de subestações a troca de conectores de redes. Este ano, a distribuidora deu início a construção da subestação de Ipioca, que irá reforçar o fornecimento de energia para o Litoral Norte do estado. Realizará a modernização das subestações do Polo de Marechal, do Tabuleiro do Martins e de Cruz das Almas. Também irá reformar a subestação de Rio Largo, e ampliar as subestações de Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia proporcionando maior confiabilidade no fornecimento para os alagoanos.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas