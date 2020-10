Equatoriano Rojas volta a participar de um treino coletivo no São Paulo

Fora de combate desde agosto de 2018, o atacante Rojas voltou a participar de parte de um treino coletivo no São Paulo. Na manhã desta quinta, no dia seguinte ao convincente triunfo diante do Atlético-GO, por 3 a 0, o Tricolor se reapresentou com os reservas no CT da Barra Funda e o jogador equatoriano participou das atividades propostas pela comissão técnica.

Rojas é um jogador de beirada de campo, de bom drible e velocidade. Convocado pela seleção de seu país para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o atacante chegou ao São Paulo em 2018 e foi titular com o técnico Diego Aguirre. O atleta, no entanto, sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficou fora dos gramados por uma temporada inteira.

No ano passado, quando estava se preparando para retornar aos gramados, o atacante rompeu o tendão quadricipital do joelho direito e precisou passar novamente por cirurgia. De lá para cá, Rojas trabalha para voltar aos trabalhos com bola no CT da Barra Funda e, aos poucos, vai readquirindo a confiança.

No treino desta quinta, ao lado dos reservas e dos atletas que não participaram dos 90 minutos da partida contra o Atlético-GO, o equatoriano participou de parte do treino coletivo. Ainda não há uma previsão de quando o atacante poderá ser relacionado para uma partida do São Paulo na temporada, mas a presença dele em campo foi um avanço significativo.

O jogador tem contrato com o São Paulo até o fim de fevereiro do ano que vem, quando acaba a temporada 2020. No entanto, se o equatoriano voltar a jogar e atingir um número específico de jogos previsto em seu contrato, o acordo será renovado até o fim da próxima temporada.