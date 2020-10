Equatoriano voa baixo e vence a etapa 12 do Giro da Itália

A etapa 12 do Giro da Itália, nesta quinta-feira, com largada e chegada em Casenatico (204km) teve vitória da fuga. Com 14 ciclistas escapando do pelotão e abrindo grande vantagem, os principais ciclistas que brigam pelo título da classificação geral seguiram em bloco e não atacaram. Nos quilômetros finais, o equatoriano Jonathan Narvaéz, da equipe Ineos, seguiu muito agressivo e venceu com tranquilidade, com o tempo de 5h32’24” . O ucraniano Mark Padun (Bahrain), o único que tentou se aproximar de Narvaéz, terminou em segundo lugar. Ele chegou a 1m08s do líder. O terceiro lugar foi de Simon Clarke. O australiano da EF terminou 6m50s atrás do equatoriano.

Já a turma da Maglia Rosa chegou com mais de oito minutos de deficit para o vencedor da etapa. Porém, como todos os favoritos ao título chegaram blocados, não ocorreu mudanças na liderança. O português João Almeida (Quick-Step) lidera com 34s de vantagem para Wilco Keldermann (holandês da Sunweb) e 43s para Pello Bilbao (espanhol da Bahrain)

A próxima etapa do Giro da Itália ocorrerá nesta sexta-feira entre Cervia e Monselice, montanha de 192 km, uma subida dura e favoritismo em aberto.