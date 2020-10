No primeiro ano investimento nos esportes eletrônicos, o rendimento da equipe de Fifa Pro Clubs do Fortaleza foi bastante vitorioso. Recentemente, o time conseguiu o título da Star League Gamund em cima do rival Ceará por 3 a 2 em uma disputa de melhor de cinco jogos.

Esse foi o quinto torneio conquistado pelo time tricolor em somente seis meses de existência em um segmento em franca ascensão nacional, conforme reportagem do iGaming Brazil: Com Mercado de Games em Alta, Potencial dos eSports no Brasil é um dos Maiores do Mundo.

Afinal, os jogos eletrônicos é uma das principais tendências esportivas na atualidade a nível internacional tanto para engajar o público quanto para a geração de renda, envolvendo plataformas de apostas, simuladores esportivos, poker, clássicos de cassinos online, roletas, slots, entre outros.

Temporada 2020 do Fortaleza nos eSports

Com relação ao título da Star League Gamund, o Fortaleza realizou uma campanha com sete triunfos e dois tropeços. Na primeira etapa, o clube ficou na quarta posição, passou pela semifinal e se sagrou vitorioso no Clássico-Rei.

Além de faturar o torneio diante do principal rival estadual, o time de Fifa Pro Clubs do Leão faturou a Taça Brasil, Copa do Brasil, Primeira Divisão Profissional e a Supercopa do Brasil. Boa parte do trabalho foi coordenado por Luciano Bertini e Fábio Queiroz, que estavam nas funções de executivos e técnicos do Fortaleza neste ano.

No entanto, a performance do Fortaleza também rendeu outros desempenhos satisfatórios. Já que o time ficou com vice-campeonato da Copa Cearense, da Segunda Divisão Nacional promovido pela Global Fut Club, do Campeonato Cearense e da Liga BRPro, evento que contou com clubes oficiais do cenário nacional. O Fortaleza também esteve presente na fase preliminar e na Libertadores CSVP.

“Agradecer mais uma vez ao presidente Marcelo Paz que confiou no trabalho. No primeiro ano de projeto, vencemos praticamente tudo o que disputamos no eSports e ainda vencemos a principal e última competição nacional de futebol digital em cima do rival”, declarou Alex Santiago, gestor do Fortaleza eSports.