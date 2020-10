Erik, que pertence ao Palmeiras, se destaca no Japão e pode ser vendido

O atacante Erik, velho conhecido do torcedor do Verdão e atualmente um xodó do Yokohama Marinos, do Japão, vive boa fase em solo asiático. O jogador marcou 10 gols e deu 4 assistências em 21 jogos, nesta temporada.

– Muito feliz com essa fase que estou vivendo aqui no Japão. Estou me sentindo bem, ajudando minha equipe com gols e assistências, e espero melhorar cada vez mais para que conquistemos nossos objetivos nessa temporada – afirma Erik.

O atleta, que ainda pertence ao Palmeiras, devido às suas grandes atuações, desperta interesse de clubes da Ásia e Europa. Ele está emprestado pelo Verdão até o fim dessa temporada ao clube japonês.

Na Terra do Sol Nascente, Erik atuou em 34 jogos e fez 19 gols. O atacante, que se destacou no Botafogo (RJ), possui 252 jogos na carreira e balançou as redes por 75 vezes, além de 23 assistências.

Ele ainda teve passagens por clubes como Goiás e Atlético-MG. No time goiano teve grande destaque, onde ultrapassou a marca dos 100 jogos e marcou 36 gols. Com isso, despertou o interesse do Palmeiras em adquiri-lo e, com ele, o Verdão foi Campeão Brasileiro de 2016.