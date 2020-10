Escolinha do Professor Raimundo volta ao ar com ensino à distância na pandemia · .

A Escolinha do Professor Raimundo voltará com um episódio especial em formato de ensino à distância em meio à pandemia de Covid-19. O programa vai ao ar no Viva no próximo sábado (10), às 22h, e faz parte da programação de comemoração aos 10 anos do canal.

O humorístico vai mostrar um canto da residência de cada personagem, ambientes que só ficavam no imaginário do público, como a fazenda de Nerso (Gui Santana), a decoração da casa de Zé Bonitinho (Mateus Solano), o quarto da dona Bela (Betty Gofman), a estante de livros do Professor Raimundo, entre outras curiosidades.

“A versão homeschooling traz para o programa situações que estamos vivenciando neste novo normal. Será curioso e divertido ver como cada personagem reage a este novo formato de aula, principalmente o professor Raimundo”, disse Stephanie Purwin, gerente de programação do Viva e GNT, em nota à imprensa.

O episódio exibirá os personagens tentando se adaptar ao novo formato de aula. Eles serão vistos brigando com a internet em razão da queda de sinal e da tela travada, e causarão risos em outras situações. Marina da Glória (Fernanda de Freitas), por exemplo, usará filtros para parecer mais arrumada no vídeo, e Galeão Cumbica (Kiko Mascarenhas) surgirá de samba-canção.

Para a gravação do episódio, o elenco recebeu em suas casas um kit com equipamentos higienizados, incluindo chroma key, objetos de arte, figurino e caracterização.

“Em agosto, conseguimos gravar esse especial sobre ensino à distância, com parte da equipe remota e outra parte já presencial, em que a tecnologia foi uma grande aliada e nos ajudou a retratar a realidade do homeschooling. Esse programa é um oásis nesse momento tão caótico que estamos vivendo porque nos faz sorrir e traz as boas lembranças da infância, na frente e atrás das câmeras”, avaliou Cininha de Paula, diretora artística de Escolinha.

Além de Fernanda e Kiko, o especial também terá no elenco Bruno Mazzeo, como Professor Raimundo; Marcelo Adnet, como Rolando Lero; Lúcio Mauro Filho, como Aldemar Vigário; Betty Gofman, como dona Bela; Rodrigo Sant’Anna, como Batista; Mateus Solano, como Zé Bonitinho; George Sauma, em participação especial como o professor Capilé; entre outros.

Os episódios normais da Escolinha passarão primeiro na Globo, a partir de 18 de outubro, com exibição aos domingos, após o Esporte Espetacular. No Viva, a atração vai ao ar de segunda a sexta, às 20h, com maratona aos sábados, às 18h, e terá seu primeiro episódio exibido dia 19.