Espaçonave BepiColombo buscará sinais de vida nas nuvens de Vênus

A nave espacial BepiColombo procurará por vida na densa atmosfera de Vênus na noite desta quarta-feira (14). A novidade foi anunciada logo depois da notícia de supostos sinais de vida no planeta, evidenciados pela presença de fosfina, um gás encontrado na Terra como um resultado do metabolismo de pequenos seres vivos.

Imagem do planeta Vênus de acordo com os dados da espaçonave Pioneer. (Fonte: NASA via NBC News / Reprodução)Fonte: NASA via NBC News

Apesar desta ser uma excelente oportunidade para obter-se dados comprobatórios sobre a vida extraterrestre em Vênus, a manobra do BepiColombo pode não ser longa e próxima o suficiente para conseguir uma avaliação precisa da atmosfera venusiana, devido ao seu lançamento ter sido planejado muito antes das recentes evidências. Felizmente, os cientistas responsáveis afirmam que a sonda navegará próxima ao planeta em agosto do próximo ano, possibilitando uma nova tentativa.

No próximo evento, a BepiColombo estará a apenas 640 km da superfície do planeta e, assim, conseguirá detectar precisamente os sinais presentes em sua atmosfera. Os pesquisadores, contudo, aproveitarão a distante visita da sonda pelo planeta amanhã — a cerca de 10.000 km da superfície — para ensaiar e aperfeiçoar a passagem no próximo ano.

Embora esteja distante no momento para detectar fosfina com detalhes, a sonda estudará com mais precisão traços de dióxido de enxofre, que poderiam indicar vulcões ativos no planeta. Destinada a Mercúrio, os cientistas esperam aproveitar o máximo das visitas da BepiColombo a Vênus para aprender sua composição, origem e possível atividade.