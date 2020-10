Espancado por ser ‘viado’, Nonato choca em cenas de surra · .

Nonato (Silvero Pereira) mostrará que esconde quem é por medo do preconceito nesta semana em A Força do Querer. Ele vai aparecer com roupas femininas, e o público conhecerá sua história. O motorista relembrará a surra que levou do irmão ao ser flagrado interpretando sua identidade artística, Elis Miranda, em um show. As cenas do flashback na novela das nove vão impressionar, pois ele ficará desfigurado de tanto apanhar.

O motorista de Eurico (Humberto Martins) pegará seu primeiro salário e comprará acessórios femininos. Depois, em sua casa, ele vai se produzir. Uma amiga pedirá para ele ajudá-la, e Nonato, então, contará como deixou o Nordeste para viver no Rio de Janeiro.

Ele falará que sua família nunca ia aceitar sua orientação sexual, muito menos sua escolha de se travestir. “Eu tentei ser que nem meus irmãos, o Elson e o Rivaldo! Mas eu não era! Não adianta a pessoa brigar com a sua natureza! Só vai se ferir ainda mais!”, explicará.

“Aí, me pegaram no flagra! Fui fazer um show numa cidadezinha ali perto da minha”, continuará o personagem de Silvero Pereira, enquanto maquia a colega. O flashback mostrará Nonato vestido de Elis Miranda e apavorado com a chegada de um dos irmãos à boate de sua apresentação musical.

Ele vai narrar o episódio de violência, enquanto a novela mostrará as cenas do passado. “Saí desabalado na carreira, era salto, roupa despencando pelo caminho. Elson me alcançou, me quebrou todo de pancada!”, falará Nonato.

Silvero Pereira em cena de agressão na novela

A sequência exibirá ainda o irmão dele o ofendendo e o expulsando de casa. “Fico todo doído só de lembrar! Eu vim embora! Achando que aqui, sendo uma cidade grande, ia ser tudo fácil, as pessoas iam ter outra cabeça”, desabafará.

O motorista do marido de Silvana (Lilia Cabral) explicará ainda que quebrou a cara ao chegar à Cidade Maravilhosa. “Ninguém dá emprego a travesti, não! Se não tiver fama como artista, só resta a prostituição. Montei Nonato, o irmão que o Elson queria ter, e tô aí, levando o meu emprego, juntando pra montar meu show”, comentará o transformista.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

