Espanha anuncia convocados para os próximos duelos da Liga das Nações

Na manhã desta sexta, o técnico Luís Henrique anunciou a convocação da seleção espanhola para os próximos confrontos da Liga das Nações: Suíça e Ucrânia. A divulgação da lista com 25 jogadores foi realizada por meio de um vídeo nas redes sociais da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Além dos duelos pela competição continental, a Fúria irá disputar um amistoso contra Portugal, na próxima quarta-feira, em Lisboa. Três dias depois, no sábado, dia 10, ela terá pela frente a Suíça, em Madri. E no dia 13, o confronto será contra a Ucrânia, em Kiev.

Neste sentido, as duas principais novidades na lista são os meio-campistas Sergio Canales, do Betis, e Jose Campaña, do Levante. Já a grande ausência ficou por conta de Thiago Alcântara, do Liverpool, que testou positivo para Covid-19. Além disso, Dani Ceballos voltou a ser convocado, enquanto Óscar Rodríguez e Asensio ficaram de fora.

Confira a lista da Espanha para os jogos da Liga das Nações e o amistoso contra Portugal

Goleiros: David De Gea (Manchester United-ING), Kepa Arrizabalaga (Chelsea-ING) e Unai Simón (Athletic Bilbao).

Defensores: Jesus Navas (Sevilla), Daniel Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Eric García (Manchester City-ING), Diego Llorente (Leeds-ING), José Gayá (Valencia) e Sergio Reguilón (Tottenham).

Meio-campista: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City-ING), Fabián Ruiz (Napoli-ITA), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Ceballos (Arsenal-ING), Sergio Canales (Real Betis) e José Campaña (Levante).

Atacantes: Rodrigo (Leeds-ING), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ansu Fati (Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal), Dani Olmo (RB Leipzig-ALE), Ferran Torres (Manchester City) e Adama Traoré (Wolverhampton-ING).