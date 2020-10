Espanhol acusado de racismo contra Neymar declara inocência e quer esquecer caso

O zagueiro Álvaro Gonzalez concedeu entrevista exclusiva à ESPN britânica e voltou a falar sobre o episódio envolvendo Neymar durante o confronto pelo campeonato francês entre Olympique de Marseille e PSG, no último dia 13 de setembro. Na ocasião, Neymar utilizou seus perfis nas redes sociais para denunciar uma suposta ofensa racial por parte do jogador espanhol que teria o chamado de ‘macaco’ e justificar sua agressão que o levou à expulsão na partida.

Durante a entrevista que será veiculada no SportsCenter, da ESPN Brasil, nesta quinta-feira, Gonzalez declarou ter optado pelo silêncio durante o julgamento do caso em que foi considerado inocente pela Liga Francesa. Segundo o zagueiro, a falta de pronunciamento foi uma estratégia para que o caso fosse solucionado após a repercussão do caso por conta das declarações de Neymar.

“Não entramos na guerra dialética nem pelo Twitter com Neymar, porque é uma onda muito grande que te supera por todos os lados. Não tem nada que fazer quanto a isso. Poderíamos ter entrado em uma guerra de tuítes, de palavras e no final seria manchar ainda mais a imagem de meu clube, de um clássico em que saímos vitoriosos, e falar ainda mais do que não tínhamos que falar”, disse o zagueiro da equipe de Marselha.

Ao ser questionado se buscaria os tribunais para denunciar Neymar pela acusação, González revelou ter pensado na possibilidade, mas optou por deixar o caso para trás. “Agora que minha imagem ficou limpa, que se sabe que minha verdade está acima de tudo, (não quero) ficar um ano pendente dos tribunais por Neymar. Quero afastar tudo, fechar a porta, e que minha imagem fique limpa como sempre durante minha carreira como jogador. É certo que as ameaças contra minha família e minha pessoa estão denunciadas, porque isso é caso de polícia”, declarou.

A entrevista exclusiva vai ao ar pela primeira vez na programação da ESPN Brasil às 11h desta quinta-feira, durante o SportsCenter, com apresentação de Gláucia Santiago e participações de Mário Marra e Gustavo Zupak.