Espanhol: Barcelona recebe o Sevilla buscando a terceira vitória seguida

Tem jogão na Catalunha neste domingo. Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Sevilla no Camp Nou, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela quinta rodada do torneio. Para as duas equipes, no entanto, será apenas o terceiro jogo, já que ambos tiveram as férias prolongadas por conta de competições europeias na temporada passada.

CAMPANHAS IGUAIS

​Barcelona e Sevilla começaram a temporada com duas vitórias em dois jogos no Campeonato Espanhol. Os catalães, no entanto, levam vantagem no saldo de gols. Com sete gols marcados e nenhum sofrido, o time de Ronald Koeman tem se mostrado sólido até o momento. Já o Sevilla, tem quatro gol marcados e um sofrido em dois jogos.

FALA, PROFESSOR

Antes do duelo, o comandante do Barcelona elogiou o time da Andaluzia, disse que será um jogo complicado para o Barça, mas se mostrou confiante por conta do momento blaugrana.

– Sabemos que (o Sevilla) é uma equipe forte, que ambiciona muitas coisas todas as temporadas com um treinador muito bom. É um jogo difícil, mas se formos bem, em casa, como nos últimos dois jogos, teremos tudo a nosso favor. O jogo é uma luta de muitos minutos. Estamos confiantes – disse Koeman.

Da mesma forma, Julen Lopetegui, técnico do Sevilla, não poupou elogios ao rival de domingo e disse que o Barcelona tem um time magnífico. Segundo o treinador, porém, sua equipe vai deixar tudo dentro de campo.

– É um novo jogo contra um adversário que é muito bom, com um novo treinador com energias renovadas e que está mostrando coisas muito boas. Cada jogo é uma nova situação e uma oportunidade. Temos que fazer o que queremos: um bom jogo contra um adversário magnífico e chegar ao limite. Não há outra maneira de jogar contra o Barcelona – disse Lopetegui.

A MAIOR VÍTIMA

O jogo marcará também o encontro de Messi contra sua principal vítima vestindo a camisa do Barcelona. Em 39 partidas contra o Sevilla, o argentino marcou incríveis 37 gols. Após quase deixar o Barça, o jogador ficou e começou a temporada bem. Na estreia, o camisa 10 deixou sua marca.

Messi foi bem no duelo contra o Celta de Vigo (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

PROVÁVEIS TIMES

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Piqué e Jordi Alba; De Jong, Busquets, Griezmann, Coutinho e Ansu Fati; Messi.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos e Acuña; Jordan, Fernando e Rakitic; Lucas Ocampos, En-Nesyri e Munir El Haddadi.