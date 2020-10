ESPN e Fox Sports lideram audiência no final de semana com Premier League, La Liga e NBA

No último fim de semana, os canais esportivos da Disney lideraram a audiência na TV paga em transmissões de diferentes eventos exclusivos de seu portfólio. Entre os destaques, ESPN e Fox Sports atraíram a atenção do público no sábado e no domingo com direitos compartilhados da Premier League e da LaLiga.

Na média de todo o sábado, a ESPN Brasil ficou em primeiro lugar em seu público alvo na TV paga. Os destaques foram os confrontos entre Leeds United e Manchester City, pelo Inglês, e entre Atlético Madrid e Villareal, pelo campeonato Espanhol.

Já no domingo, o Fox Sports liderou, também em seu público alvo na TV paga, durante as transmissões da Premier League e LaLiga, campeonatos que o canal passou a ter direito após a fusão com a Disney. Os jogos que foram primeiro lugar de audiência entre todos os canais da TV por assinatura foram Levante x Real Madrid e Aston Villa x Liverpool.

Após pausa por conta da data FIFA a partir deste final de semana, a Premier League e a LaLiga voltam a ser exibidas com exclusividade na TV paga na ESPN e no Fox Sports a partir do dia 17 de outubro, na quinta e sexta rodadas respectivamente. Outro campeonato que pertence ao portfólio dos canais esportivos da Disney, a Copa CONMEBOL Libertadores também retorna no fim de outubro, na sexta rodada.

Outro evento que trouxe liderança para os canais da Disney no final da última semana foi a NBA. Na sexta-feira, a ESPN teve a melhor audiência em seu público alvo entre todos os canais da TV paga em partida válida pelas finais entre o Los Angeles Lakers e o Miami Heat.

Na noite desta terça-feira, o Los Angeles Heat venceu mais uma partida e ampliou a vantagem na série para 3 a 1, ficando a uma vitória da conquista do título. A quinta partida da série acontece na próxima sexta-feira, às 22h, na ESPN.

*Estagiário, sob supervisão de Tadeu Rocha.