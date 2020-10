Esposa de Kobe Bryant vibra com título do Lakers e deixa mensagem emocionante

Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant, vibrou nas redes sociais com o 17º título do Los Angeles Lakers, na noite de domingo. Na manhã do dia 20 de janeiro de 2020, Vanessa perdeu o marido e uma das filhas, Gigi, em um acidente de helicóptero.

– Parabéns Lakers! Kobe estava certo, RP! Siga neste caminho – disse ela, que postou uma foto de Kobe com o gerente geral do Lakers, Robert Pelinka, citado na foto.

– Vai Lakers! Queria que Kobe e Gigi estivessem aqui para ver isso – completou.

O Lakers foi campeão da NBA na noite de domingo sob o comando de Lebron James. O último título da franquia havia acontecido em 2010, com Bryant em seu auge.