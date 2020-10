Esquenta Black Friday – Estratégia de Vendas

Esquenta Black Friday – Use essa Estratégia!

Falta pouco tempo a Black Friday e por isso há uma oportunidade de negócio para a sua empresa, o esquenta Black Friday.

Não há uma data exata para o Esquenta Black Friday, visto que se trata de uma campanha pré evento oficial.

Sendo assim, muitas empresas fazem esse tipo de Esquenta Black Friday durante muitos dias da data oficial, uma vez que se trata de uma estratégia.

Sendo assim, veja algumas dicas para que possa aumentar as suas vendas nesse período pré Black Friday.

Defina orçamentos

A Black Friday há muito não é um evento de apenas um dia, e muitas empresas que sabem tirar proveito disso aumentam as vendas do ano seguinte.

Por isso, defina orçamentos para esse período pré evento, bem como para uma campanha pós Black Friday.

Assim a sua empresa se mantém realizando promoções e ganhando visibilidade.

Planeje a sua estratégia de vendas

Falamos sobre como a Black Friday 2020 possui um tom de recuperação de crise, sendo assim é um momento de rever suas estratégias.

Analise a jornada do seu cliente, e foque nessa estratégia. Grandes empresas do varejo estão destacando produtos de rotina com preços atrativos, isso faz com que o cliente navegue mais pelo site, por exemplo.

O cliente compra na Black Friday por conhecimento da empresa, assim ele considera a compra e decide. Portanto, neste momento faça a sua marca conhecida, assim a sua empresa estará difundida na rotina do cliente, e no dia do evento suas vendas aumentam.

Plataformas de divulgação

Faça a divulgação do seu Esquenta Black Friday em diversas plataformas. Assim atinge vários clientes em potencial.

O Esquenta Black Friday é uma oportunidade para gerar conhecimento, em seguida aumentar as vendas.

Divulgue seu Esquenta de forma ampla. Sendo que depois do evento é importante que permaneça com algumas promoções atrativas, afinal, estamos perto do Natal. Sendo assim, você não vai querer perder essa chance de ganhar clientes para começar 2021 com tudo!

Aproveite essa estratégia essencial no empreendedorismo!