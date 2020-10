Esquenta Black Friday – Explore Essa Oportunidade

Explore a Black Friday no Marketing Digital

O Esquenta Black Friday é uma forma de chamar a atenção do público que já está procurando seus produtos.

Sendo assim, gere descontos para as vendas fechadas agora, assim são clientes fidelizados para a Black Friday.

Escolha um produto (ao menos) para que dê o desconto agressivo que o evento promete. Entenda que o desconto que dá agora retorna no ROI das suas próximas ações.

Estamos perto do Natal, fidelizar os clientes agora é garantia de cliente de volta logo mais!

Propaganda Sem Enganos

Ninguém quer a fama de Black Fraude agora, não é por isso que o Marketing Digital é tão estratégico. Por isso, analise muito bem o desconto prometido com o seu estoque.

Nada de anunciar algo que não terá na data do evento (27 de novembro).

A imagem negativa de uma empresa nesse momento é muito difícil de ser alterada. Por isso o Esquenta Black Friday é uma oportunidade para uma empresa planejada e com ações coerentes de marketing digital.

Destaque no Site

As grandes redes de varejo estão destacando no Esquenta Black Friday produtos de menor valor, com descontos atrativos. Assim sendo, além de atrair o lead, ele faz uma visita curiosa sobre o site.

Essa é uma estratégia que pode estar contextualizada no seu Inbound Marketing, por exemplo.

Esquenta Black Friday e as estratégias de Marketing

Explorar o Esquenta Black Friday é importante para as estratégias do Marketing digital.

Não é sempre que um evento voltado às vendas é promovido dessa forma orgânica na mídia.

Portanto analise seu site, os descontos, o estoque e seu plano estratégico. Através desse período a suas chances de começar 2021 com um potencial elevado de vendas aumentam.

Explorar o período que antecede a Black Friday é um dos caminhos para seu sucesso!