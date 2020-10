‘Esses jogadores vão custar o emprego de Solskjaer’

Após perder por 6 a 1 para o Tottenham no último domingo, pela Premier League, Roy Keane detonou a fraquíssima atuação do Manchester United. O resultado representou a maior goleada sofrida pelos Red Devils na história da competição.

O capitão do time inglês por oito temporadas – de 1997 a 2005 – afirmou que os jogadores poderão causar a demissão do técnico Ole Gunnar Solskjaer na temporada.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“O desempenho contra os Spurs foi vergonhoso. Uma desgraça para o distintivo com essa atuação. Têm muitos enganadores e, no final das contas, esses jogadores custarão a Ole seu emprego. Eles jogaram o técnico anterior (Mourinho) debaixo do ônibus. Eles farão o mesmo com Ole”, disse à ITV.

Um dia após a derrota para os Spurs, o Manchester United anunciou as contratações do atacante uruguaio Edinson Cavani, que estava sem clube, e do lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles, ex-Porto.

Solskjaer chegou no meio da temporada 2018-19 depois da demissão de José Mourinho. O técnico norueguês levou os Red Devils à fase de grupos da Champions 2020-21