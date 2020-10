Aos 19 anos de idade, Larissa Manoela lida com a fama desde a infância, o que a fez aprender a se safar das críticas que recebe de haters diariamente. A atriz, que ficou em em evidência após reativar o Instagram com fotos do ex, afirmou que o mundo está muito intolerante: “Estamos à flor da pele”, declarou.

A cantora acredita que o ser humano precisa passar por uma renovação para evoluir. “Precisamos ter menos raiva, mais amor, ponderar o que vamos falar, deixar a agressividade de lado mesmo sabendo que estamos à flor da pele, ainda mais num ano que jamais será esquecido. Passou da hora de aprendermos tudo isso”, afirmou ao jornal Extra.

Recém-contratada da Globo, ela disse que está acostumada com os ataques na internet. O último deles, aliás, foi por sua mudança radical no visual. Larissa cortou chanel e tingiu os fios de ruivo.

“Como tudo o que eu faço, foi criticado e também elogiado. E tudo bem. Não brigo, não sou ríspida nem desaprovo comentário. Estou acostumada e aprendi a lidar. Acho que falta ao mundo mais compreensão”, completou.

Larissa Manoela também fez um balanço sobre como aproveitou o isolamento social. Segundo ela, o período da pandemia a fez entrar em contato com ela mesma.

“Esse período de isolamento me fez pensar muito, refletir. Fui buscar e colocar em prática coisas das quais eu já gostava, como ioga e meditação. Respirar nunca fez tanto sentido. Ainda mais para alguém ansiosa como eu! Relaxei mais, estou entendendo que não preciso abrir mão de tudo para manter o foco, que a qualidade do meu tempo é o mais importante”, avaliou.