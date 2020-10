‘Estamos sabendo sofrer’, diz Pedro Raul após vitória do Botafogo

O Botafogo venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo, na Ilha do Retiro, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim como quando superou o Palmeiras pelo mesmo placar, na última quarta-feira, o time passou sufoco nos minutos finais. Após a partida, o atacante Pedro Raul destacou o comportamento da equipe nesses momentos de dificuldade.

— Estamos conseguindo fazer bons jogos, mas estamos sofrendo nos últimos minutos. É o segundo jogo que conseguimos ganhar. Como se diz no meio do futebol, estamos sabendo sofrer — disse o atacante ao canal “Premiere”.

A partida começou tranquila para o Alvinegro, que abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com gols do meia japonês Honda e do volante Caio Alexandre — este fez gol pelo terceiro jogo seguido. No segundo tempo, entretanto, o volante Rafael Foster foi expulso aos oito minutos, o que fez com que a situação mudasse completamente. O Sport descontou logo em seguida, com gol de cabeça de Thiago Neves.

— Jogar com onze aqui já é difícil, com um a menos é mais ainda. Temos que salientar o espírito da equipe, pois foi um jogo difícil. Agora é descansar, pois na quarta-feira teremos mais uma batalha fora de casa — disse Pedro Raul, que passou a ter papel fundamental na marcação após Foster ser expulso.

O Botafogo voltará a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, quando visitará o Grêmio em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Brasileirão.