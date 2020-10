‘Estava com Cassiano’ · .

Prestes a pedir o divórcio, Ester (Grazi Massafera) esfregará a infidelidade na cara de Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) revelará que terá passado a noite nos braços de Cassiano (Henri Castelli), mas o herdeiro dos Albuquerque se fará de desentendido. Ele não aceitará o chifre de “presente” na novela das seis.

O comportamento do empresário, que se tornará piada em Vila dos Ventos, também dará nos nervos de Dionísio (Sérgio Mamberti). O milionário insinuará que o neto terá se tornado um “corno manso”, já que é o único a não enxergar as “puladas de cerca” de sua companheira.

Com os seus comentários maldosos, o antagonista de Sérgio Mamberti conseguirá finalmente causar uma crise no casamento do primogênito de Guiomar (Claudia Netto). Diante do sumiço da mulher, o jovem permanecerá de plantão na sala de casa até altas horas.

“Pare de circular pela casa como se fosse um fantasma vagando no meio da noite. Isso não vai resolver o seu problema”, bradará o bisavô de Samuca (Vitor Figueiredo). “Qual o problema, está incomodado? Vou esperar a Ester lá fora”, devolverá o bonitão.

O vilão de Igor Rickli, então, baterá em retirada até o jardim. “Ingrato. Eu fiquei acordado até agora só para ver o circo pegar fogo”, resmungará Dionísio nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quarta (7).

Língua de trapo

De cabeça quente, Alberto até se jogará na frente do carro de Ester para obrigá-la a parar para uma conversa. “Ótimo que você tenha me esperado. A gente precisa mesmo falar sobre o divórcio”, emendará a protagonista de Grazi Massafera.

Pego de surpresa, o mau-caráter desconversará imediatamente. “Meu amor, estava tão preocupado com você. Até essa hora fora de casa. Não sabia nem o que pensar, já estava imaginando as piores coisas. Mas, tudo bem, eu sei que na ONG você está protegida. É isso, algum atendimento médico para uma criança agora no final da noite?”, disfarçará o negociante.

“Não, eu não estava na ONG. também não estava fazendo serão nenhum com nenhuma criança. Eu estava com Cassiano”, disparará a filha de Lindaura (Angela Vieira).

Alberto, contudo, não dará o braço a torcer em mais uma tentativa desesperada de salvar o seu casamento. “Eu imaginei que você estivesse com ele. Como é que foi a conversa de vocês? Conseguiu convencê-lo que o Samuca é nosso filho, que ele não pode ser retirado aqui de dentro de casa? O Cassiano foi agressivo com você?”, questionará o crápula.

“Não, Alberto, pelo contrário. Ele foi muito gentil”, emendará Ester, sem um pingo de paciência, na novela escrita por Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

