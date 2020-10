Ester enfia a mão na cara de Alberto e o obriga a engolir joia ‘da dor’ · .

Alberto (Igor Rickli) pagará caro por não cumprir a sua palavra em Flor do Caribe. Ester (Grazi Massafera) invadirá a presidência do Grupo Albuquerque e soltará a mão no rosto do neto de Dionísio (Sérgio Mamberti). Revoltada com a prisão de Cassiano (Henri Castelli), ela também vai obrigá-lo a engolir o anel de casamento na novela das seis.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira) aceitará manter um matrimônio de aparências com o empresário em troca da liberdade do protagonista de Henri Castelli. Ele, inclusive, pagará uma pequena fortuna em propina para Gonzalo (Norberto Presta) voltar de mãos abanando para a Guatemala bem na frente da mulher –tudo, porém, não passará de encenação.

Pelas costas, o milionário tramará para entregar a cabeça do irmão de Taís (Débora Nascimento) em uma bandeja de prata para dom Rafael (César Troncoso) nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 26.

Com o celular da companheira em mãos, o mauricinho se passará pela personagem de Grazi Massafera e marcará um encontro com o piloto de avião em uma cabana na beira da praia. Em vez da diretora da ONG, o aviador vai se deparar com os capangas do pai de Cristal (Moro Anghileri).

Ele será arrastado de volta para o trabalho escravo nas minas do contraventor. “A sua encomenda já está a caminho. Sabe que o delegado Gonzalo foi bastante eficiente dessa vez? Eu só quero deixar claro que eu não vou aceitar devolução. Eu não quero ter outra surpresa desagradável nos próximos sete anos”, debochará o vilão ao telefone.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Alberto (Igor Rickli) leva tapa em Flor do Caribe

Mão pesada

Neste momento, Ester passará como um raio pela secretária de Alberto e lhe dará uma bofetada na cara. “Você está louca?”, perguntará o antagonista vivido por Igor Rickli.

“Eu devia estar mesmo, já que fiz um trato com um mau-caráter como você. Agora não te devo mais nada. Acabou, fim”, decretará a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo), que ainda tirará o anel do dedo e o jogará com força contra a mesa do vilão –ela não sabe ainda que a joia pertencia à sua avó e foi roubada por Dionísio durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ela pisará sem dó no crápula antes de deixá-lo falando sozinho no folhetim de Walther Negrão. “Onde passou pela sua cabeça doentia que ia descumprir um trato comigo e eu ia manter a minha parte docilmente? Você me subestimou, Alberto. Acabou. Canalha. Seu canalha”, gritará ela.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

