Ester faz Alberto de trouxa com lágrimas de crocodilo; entenda · .

Para despistar Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe, Ester (Grazi Massafera) fará o vilão de trouxa ao chorar lágrimas de crocodilo. A mocinha fingirá acreditar em um dossiê com os crimes de Cassiano (Henri Castelli), mas correrá para contar ao amado do novo golpe do mau-caráter.

Nas cenas que vão ao ar a partir de sábado (17) na novela das seis da Globo, a protagonista de Grazi Massafera colocará toda a sua atuação em prática ao se deparar com uma pasta cheia de documentos que Alberto terá conseguido para incriminar o ex-melhor amigo, além de ouvir um oficial da Guatemala reforçar as acusações contra o piloto.

“Como pode ver aí, dona Ester, Cassiano Soares cometeu uma série de crimes gravíssimos e terá que responder no meu país, onde será condenado”, explicará o delegado Gonzalo (Norberto Presta).

Sem muita saída, a loira vai fingir que está chocada com as “revelações” sobre Cassiano. “Meu Deus, como é que eu fui me enganar tanto? Como é que eu fui tão cega? Eu me iludi tanto a ponto de não acreditar na verdade sobre o Cassiano”, refletirá a presidente da ONG.

“Não foi só você que ele enganou, ele enganou a mim também. A mim, que sempre depositei confiança no Cassiano, que sempre considerei ele um irmão, Ester”, ressaltará o dissimulado.

“Quando a gente voltou da Guatemala com a notícia que você disse sobre os crimes do Cassiano, eu tentei acreditar na verdade dele, na versão que ele me contou sobre o desaparecimento dele nesses sete anos”, argumentará a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo).

“Eu sei, é completamente compreensível, meu amor. Um cara que é piloto da aeronáutica, que a gente conhece desde criança”, consolará o crápula. “Eu quis acreditar na inocência dele. Eu quis acreditar na versão maluca que ele me contou sobre ficar preso numa prisão clandestina do dom Rafael [César Troncoso], mas sempre ficava uma ponta de dúvida”, continuará Ester.

“Diante dessas provas, agora eu sei o quanto o Cassiano me enganou, me enganou a vida toda, ele se passou como um homem sério, decente. E tava tentando me enganar de novo. Meu Deus, como eu fui idiota!”, atuará a mocinha, chorando copiosamente. A falsa convencerá de vez o marido corno que está desiludida com o aviador quando concordar que ele deve ser preso e pagar pelos seus crimes.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.