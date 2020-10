Ester se joga no abismo e troca Cassiano por Alberto; entenda · .

Ester (Grazi Massafera) se recusará a fugir com Cassiano (Henri Castelli) para longe de Vila dos Ventos nesta semana em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) implorará pela compreensão do piloto, já que está sob a ameaça de perder a guarda dos filhos. Ela voltará para os braços de Alberto (Igor Rickli) na novela das seis.

O irmão de Taís (Débora Nascimento) se revoltará ao descobrir que Dionísio (Sérgio Mamberti) terá influenciado Samuca (Vitor Figueiredo) a rejeitar o pai biológico. O menino, inclusive, acusará o aviador de tê-lo abandonado à própria sorte no folhetim de Walther Negrão.

“E agora tem esse velho infeliz que vai fazer a cabeça do meu filho contra mim. Ester, você tem que tomar uma atitude, sair daquela casa. Vamos morar em outro lugar, longe daquela gente”, proporá o aeronauta interpretado por Henri Castelli.

“Eu não posso, Cassiano. Se eu não agir direito, se eu não agir certo…”, balbuciará a diretora da ONG, com lágrimas nos olhos. “Eu fiz tudo certo, sempre, e o Alberto me roubou sete anos de vida. Até quando eu vou ter que esperar para ter a minha vida de volta? Quando é que você vai se separar dele?”, questionará o amigo de Duque (Jean Pierre Noher).

A protagonista de Grazi Massafera revelará que terá tocado no assunto do divórcio, mas o herdeiro dos Albuquerque terá se feito de desentendido. “Ele estava estranho, parecia surtado. Eu joguei limpo e falei que cheguei tarde porque estava com você na cabana. Achei que ele fosse explodir, me agredir. Nem se abalou”, dirá ela.

“Isso é estranho, nenhum homem ouve uma coisa assim da esposa e fica sem reação nenhuma. Ele está louco, Ester! Esse é mais um motivo para sair daquela casa”, suplicará Cassiano nas cenas que serão exibidas na próxima quinta (8).

“Eu não posso deixar meus filhos. Do jeito que Alberto gosta das crianças, do jeito que ele gosta de mim, é capaz de dizer que eu sequestrei as crianças. Capaz de ir até o fim do mundo para me trazer junto da Laurinha [Serena e Vitoria Lovatel] e do Samuca”, emendará ela, antes de voltar de uma vez por todas para o “castelo nazista”.

Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli)

Resumo da semana

Segunda, 5/10 (Capítulo 31)

Cassiano diz para Alberto que quer conversar sobre Samuca. Alberto fica incomodado diante da relação cada vez mais próxima entre Cassiano e as crianças. Cassiano avisa que já providenciou o exame de DNA para comprovar que Samuca é seu filho.

Dionísio expulsa Candinho de sua casa. Veridiana ameaça contar sobre o passado de Dionísio, caso ele destrate Candinho novamente. Ester leva Samuca para ver Chico e Olívia, e encontra Cassiano.

Terça, 6/10 (Capítulo 32)

Cassiano comenta que Samuca deve estar preparado para saber que ele é seu pai. Veridiana incentiva Candinho a consertar o boneco destruído por Dionísio para presentear Samuca. Cassiano aconselha Duque a ficar de olho em Hélio. Ester conta para Samuca que Cassiano é seu pai e ele reage de forma negativa.

Yvete se aproxima de Duque para conseguir informações sobre ele. Carol incentiva Natália a se relacionar com Juliano. Taís e Hélio se beijam. Veridiana esconde de Candinho a identidade de seu pai. Ester revela a Cassiano que pedirá o divórcio. Alberto pergunta por Ester a Dionísio.

Quarta, 7/10 (Capítulo 33)

Dionísio provoca Alberto, insinuando que Ester pode estar com Cassiano. Veridiana mente para Candinho e diz a ele que seu pai morreu. Alberto finge não ouvir Ester, que pede para conversar sobre divórcio. Cassiano diz a Olívia que não acredita que Hélio esteja interessado em um relacionamento sério com Taís.

Hélio pede a Yvete para descobrir a verdade sobre Duque. Samuca diz a Ester que não quer se encontrar com Cassiano. Guiomar chega em Vila dos Ventos. Samuca despreza Cassiano, dizendo que ele o abandonou.

Quinta, 8/10 (Capítulo 34)

Cassiano diz a Ester que conseguirá fazer com que Samuca o aceite. Natália se esforça para não ceder à atração que sente por Juliano. Guiomar aparece com Nicole na casa de Dionísio, exigindo dinheiro e hospedagem. Guiomar diz a Nicole que voltou para conquistar seu filho.

Ester pede a Cassiano para não abandoná-la. Bibiana desconfia que Juliano está apaixonado. Carol se oferece para ajudar Juliano a conquistar sua mãe. Dionísio diz a Alberto que sua mãe está de volta e os dois discutem. Candinho convence Samuca a aceitar Cassiano como pai. Samuca chama Cassiano de pai.

Sexta, 9/10 (Capítulo 35)

Ciro, Amadeu e Rodrigo se oferecem para ajudar Cassiano a denunciar Dom Rafael. Yvete conta a Duque que a mina de tungstênio do Grupo Albuquerque está à venda.

Duque tenta convencer Cassiano a esquecer tudo o que aconteceu no Caribe. Hélio orienta Yvete a não contar para Alberto que Duque mostrou interesse em comprar a mina. Guiomar se sente magoada com o desprezo de Alberto.

Sábado, 10/10 (Capítulo 36)

Alberto pede para Guiomar ir embora de sua casa. Ester tenta conter Alberto, que demonstra a revolta que sente pela mãe. Guiomar decide oferecer um jantar para os pais de Ester. Samuel aceita o convite de Guiomar, prevendo uma oportunidade de descobrir os segredos de Dionísio.

Lino se interessa por Carol. Taís conta para Hélio sobre a intenção de Cassiano de denunciar dom Rafael e Alberto. Ciro pede Mila em namoro. Alberto surpreende Samuel na suíte de Dionísio.

