Ester vira leoa e avança em Alberto para defender filhos · .

Ester (Grazi Massafera) não vai se intimidar com os gritos de Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. O herdeiro dos Albuquerque invadirá a casa dos sogros para arrastar os filhos de volta para a mansão à força, mas será impedido pela mulher. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) virará um bicho e partirá para cima do marido na novela das seis.

A mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) abandonará a casa de Dionísio (Sérgio Mamberti) ao descobrir que o empresário não terá cumprido a sua parte em um acordo. A jovem prometerá manter um casamento de aparências com o mauricinho em troca da liberdade de Cassiano (Henri Castelli) –o vilão, contudo, não honrará a sua palavra.

O piloto de avião cairá em uma armadilha do rival e será arrastado de volta para a prisão de dom Rafael (César Troncoso) na Guatemala. Revoltada, a protagonista de Grazi Massafera não pensará duas vezes antes de pegar as crianças e voltar para a casa dos seus pais apenas com as roupas do corpo.

“Eu e o seu pai estávamos nos desentendendo. Eu sei que é chato, mas isso acontece com tantos casais, meu amor”, explicará ela ao personagem de Vitor Figueiredo. “Eu sei, mas depois eles fazem as pazes e fica tudo bem. Não é, Laurinha [Serena e Vitoria Lovatel]”?, insistirá o garoto.

A conversa entre os dois será interrompida pelos berros do antagonista vivido por Igor Rickli. Ele entrará como um foguete na residência de Lindaura (Angela Vieira), mas será impedido de chegar perto da companheira pelo ourives interpretado por Juca de Oliveira. “Estou dizendo que daqui você não passa”, disparará o artífice.

Alberto (Igor Rickli) em cena de Flor do Caribe

Fera ferida

Ao ouvir a voz do ricaço, Samuca se animará. “É o papai, ele veio buscar a gente”, comemorará o menino, para a tristeza da matriarca. “Fica aqui no quarto com a sua irmã. Por favor, cuida dela para a mamãe”, pedirá a diretora da ONG, pronta para a guerra.

Ela então avançará em cima do presidente do Grupo Albuquerque. “O que foi? Vai agredir o meu pai? Some daqui, Alberto”, rosnará a loira. “Não. Eu vim buscar os meus filhos”, exigirá o mau-caráter.

Ester manterá guarda na porta do quarto até que o milionário dê um passo atrás. “Eu peço desculpas por invadir a casa de vocês dessa forma, mas quero que vocês saibam que a minha única preocupação é com as crianças. Como está a cabecinha deles com a mãe tirando os dois de dentro de casa assim sem mais nem menos”, mentirá o crápula, com o rabo entre as pernas.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

