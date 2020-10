Helena (Vera Fsicher) receberá uma punhalada de Camila (Carolina Dieckmann) em Laços de Família. A filha admitirá que está apaixonada pelo namorado da mãe, o que deixará a esteticista sem saber o que fazer. “Estou sem rumo”, dirá a veterana Miguel (Tony Ramos) após contar todo o drama em que está envolvida na novela em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo.

Abalada após uma conversa tensa com Camila, que confessará estar apaixonada por Edu, Helena sairá para caminhar e refletir sobre os últimos acontecimentos. Angustiada, ela procurará consolo de seu amigo de longa data na história escrita por Manoel Carlos.

Os dois irão a um restaurante para conversar e, entre uma taça de vinho e outra, Miguel observará a inquietação da loira. Ao notar que o amigo já percebeu que ela não está 100%, a esteticista explicará seu problema.

“Eu to passando por um problema novo, novo pra mim. E eu não to sabendo lidar com isso. Existem mil maneiras de encará-lo, mas por mais que eu procure, eu não encontro a que me pareça mais adequada, mais razoável. Que me faça menos infeliz. Porque feliz eu não vou conseguir ser”, começará em seu desabafo a personagem de Vera Fischer.

“Não é nada inesperado, ao contrário. Eu já pensei nessa possibilidade desde que nós viajamos todos juntos ao Japão. Mas existem coisas que nos surpreendem, mesmo quando são esperadas. Eu não sei se é pela forma como elas aparecem, não sei”, falará a esteticista.

Miguel, como bom ouvinte, escutará o monólogo de Helena com atenção, sem interromper, deixando-a livre para falar o que está passando. “Minha filha tá apaixonada pelo Edu [Reynaldo Gianecchini]. Eu te confesso que agora eu to completamente sem rumo”, vai disparar.

Consolo

Diante da surpresa de Miguel, Helena dirá que tinha necessidade de contar ao amigo seu drama. “Eu não estou esperando nenhuma solução, eu sei que é difícil uma palavra em uma situação dessas, mas é que, como eu já falei, você sempre me ajuda, mesmo que seja só em me ouvir”, afirmará a amiga de Ivete (Soraya Ravenle).

“Eu gostaria de ajudar mais do que simplesmente ouvir. Ela mesma contou isso a você?”, questionará o comerciante. Helena dirá que forçou, pois seu coração tinha certeza dos sentimentos de Camila por Edu.

“E o Edu, como é que ele está nisso tudo?”, perguntará Miguel. “Não sei. Ela diz que ele não sabe. Que ele não imagina o que está acontecendo. Que se ele souber, ele vai rir dela, dizer que ela é criança, que ela é bobinha. Miguel, ela é uma mulher. Uma jovem mulher, mas é. E um homem sabe distinguir entre amor e amizade”, esclarecerá a senhora.

“Você vai ter que falar com ele. Veja bem, se ela gosta dele e não é correspondida, ela tem um problema. Não você e nem ele. Agora, se eles se gostam, se eles se amam, eles não têm problema nenhum, quem tem é você”, será enfático Miguel.

Helena levará em conta as palavras do amigo e chegará a uma conclusão. “Eu tenho que pensar bem antes de agir. Eu tenho que saber se só ela tá amando, ou se ela tá amando e sendo amada também”, concluirá.

