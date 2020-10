Estratégias de resumo de livros para estudantes

Fazer resumo de livro significa identificar a ideia principal e os fatos mais importantes e, em seguida, escrever uma breve visão geral que inclua apenas essas ideias e detalhes principais. Resumir é uma habilidade vital para os alunos aprenderem, mas muitos deles acham difícil escolher os fatos importantes sem fornecer muitos detalhes. Um bom resumo é curto e direto ao ponto. As seguintes estratégias de resumo fácil ajudarão seus alunos a escolher os detalhes corretos do texto e escrever sobre eles de forma clara e concisa.

Método 1 Uma excelente estratégia de resumo para histórias. Cada palavra representa uma questão-chave relacionada aos elementos essenciais da história: Alguém : De quem é a história?

: De quem é a história? Procura-se : o que o regulamento principal deseja?

: o que o regulamento principal deseja? Mas : Identifique um problema que o personagem principal encontrou.

: Identifique um problema que o personagem principal encontrou. Então : Como o personagem principal resolve o problema?

: Como o personagem principal resolve o problema? Então : Conte como a história termina. Aqui está um exemplo dessa estratégia em ação: Alguém : Chapeuzinho Vermelho

: Chapeuzinho Vermelho Procura-se : ela queria levar biscoitos para a avó doente.

: ela queria levar biscoitos para a avó doente. Mas : Ela encontrou um lobo fingindo ser sua avó.

: Ela encontrou um lobo fingindo ser sua avó. Então : Ela fugiu, gritando por socorro.

: Ela fugiu, gritando por socorro. Então : Um lenhador a ouviu e a salvou do lobo. Depois de responder às perguntas, combine as respostas para formar um resumo: Chapeuzinho Vermelho queria levar biscoitos para sua avó doente, mas ela encontrou um lobo. Ele chegou à casa da avó dela primeiro e fingiu ser a velha. Ele ia comer Chapeuzinho Vermelho, mas ela percebeu o que ele estava fazendo e saiu correndo, gritando por socorro. Um lenhador ouviu os gritos da garota e a salvou do lobo.

A estratégia dos baseia-se em seis questões cruciais: quem, o quê, quando, onde, por que e como. Essas perguntas facilitam a identificação do personagem principal, detalhes importantes e ideia principal.

Experimente essa técnica com uma fábula conhecida como “A tartaruga e a lebre”.

Em seguida, use as respostas para as cinco perguntas para escrever um resumo em sentenças completas.

