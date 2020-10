Estreias da semana na Netflix têm de Adam Sandler a Riverdale; veja · .

A Netflix preparou estreias para agradar a todo tipo de público nesta semana. Entre este domingo (4) e o próximo sábado (10), a plataforma coloca em seu catálogo filmes e séries que devem figurar no Top 10 do serviço nos próximos dias.

O primeiro título a ser disponibilizado pelo streaming é O Halloween do Hubie, nova comédia protagonizada por Adam Sandler. Em seguida, entram na plataforma o longa The Forty-Year-Old Version, e as séries Riverdale e A Maldição da Mansão Bly.

Confira as sinopses das histórias:

O Halloween do Hubie (dia 7)

Hubie Dubois (Adam Sandler) não é popular em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos, mas isso não vai impedir este homem medroso e de bom coração de manter a cidade em segurança no Halloween. Veja o trailer:

The Forty-Year-Old Version (dia 9)

Desesperada para conseguir outro sucesso antes dos 40, a dramaturga nova-iorquina Radha (Radha Blank) se reinventa como rapper e busca sua verdadeira voz entre o hip hop e o teatro. Assista ao trailer:

Riverdale (quarta temporada, dia 9)

Um sucesso no Brasil, seja no canal Warner ou na Netflix, Riverdale chega em um ponto importante da trama: finalmente a turma vai encarar o último ano do ensino médio. Sem perder a essência, a série mantém aquelas aventuras sombrias e tem os personagens vivendo o luto de um jeito diferente. Veja o trailer:

A Maldição da Mansão Bly (estreia, dia 9)

Sensação de 2018, o terror A Maldição da Residência Hill virou uma antologia, que a cada temporada traz uma história diferente. A Maldição da Mansão Bly conta com Victoria Pedretti (de You) e T’Nia Miller (de Years and Years), Henry Thomas (E.T.) e Oliver Jackson-Cohen (O Homem Invisível). Confira: