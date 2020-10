Estrutura das palavras: Radicais e desinências

Ao estudar a estrutura das palavras, podemos identificar os seus elementos formadores. Os vocábulos são formados por unidades menores que recebem o nome de morfemas ou de elementos mórficos. Nesse sentido, as palavras se originam da combinação de um conjunto de morfemas, ou seja, de unidades mínimas com significados.

São elementos mórficos: raiz, radical, tema, afixos, desinência, vogal temática, vogal de ligação e consoante de ligação. Trataremos abaixo sobre os radicais e as desinências.

Radicais e desinências

Enquanto os radicais são elementos básicos significativos, as desinências são os elementos que modificam a significação dos primeiros.

Assim, o radical de uma palavra é o morfema que carrega o seu significado básico. A ele podem acrescidos outros elementos mórficos, como as desinências, por exemplo. Veja abaixo algumas palavras, cujo radical está em destaque:

cas a, cas ebre, cas arão, e cas eiro.

a, ebre, arão, e eiro. livro, livrinho, livreiro, e livreco.

Observe que aos radicais em negrito, outros elementos se agregam. É o caso das desinências, uma vez que as desinências são elementos que possuem valor gramatical e que aparecem no fim da palavra. Nesse sentido, esses elementos podem ser nominais ou verbais.

Enquanto as desinências verbais indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos, as desinências nominais são responsáveis por indicar as flexões de gênero (masculino e feminino) e de número (singular e plural) dos nomes (adjetivos e substantivos).

Exemplos de desinências verbais:

ama va (desinência verbal indicando modo e tempo)

(desinência verbal indicando modo e tempo) amavas (desinência verbal indicando número e pessoa)

Como é possível observar, os elementos mórficos finais em destaque acrescentam um valor flexional ao radical das palavras.

Exemplos de desinências nominais:

menin a , menin o (indica o gênero)

, menin (indica o gênero) bonitas, bonitos (indica o número)

Note que, assim como as desinências verbais, as desinências nominais acrescidas aos radicais do substantivo e do adjetivo os modificam. Acrescentando, então, o valor de feminino e masculino e de plural. O singular, por sua vez, no português, é indicado pelo morfema zero.

