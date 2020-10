Estudo mostra que apenas quatro setores se recuperaram da pandemia

Nos últimos meses, o Brasil tem vivido uma grande crise econômica, gerada pela pandemia do novo coronavírus. Diversos setores da economia foram afetados e estão precisando se readaptar para continuar funcionando. De acordo com estudo realizado pelo Itaú Unibanco, apenas quatro de 14 setores conseguiram recuperação.

Para diminuir esses impactos, diversas medidas foram tomadas pelos setores, como alta nos preços, solicitação de crédito, demissão de funcionários e mudanças na forma de contratação. No início da pandemia, houve maior dificuldade e queda no consumo. Mas o auxílio emergencial teve papel crucial na retomada da economia e no estímulo ao consumo.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com Pedro Renault, responsável pelo estudo, a economia do Brasil foi pega de surpresa e há possibilidade de desabastecimento. “E o resultado é que, temporariamente, a demanda por itens como celulares, geladeiras e produtos têxteis supera a capacidade de produção, o que pode levar a riscos temporários de desabastecimento, com impacto imediato no aumento de preços”, disse ele.

Segundo a pesquisa, os setores da economia que tiveram dificuldade em repor o estoque, mas ainda assim indicam sinal de recuperação foram os de logística e transporte, vestuário, eletrônicos e siderurgia. Os setores que mostram níveis iguais ou até melhores do que antes da pandemia do novo coronavírus são os de alimentos, tecnologia, construção e agronegócio.