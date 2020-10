Eterna disputa Cristiano Ronaldo x Messi é analisada por Iker Casillas

Praticamente todas as grandes figuras do presente e do passado no futebol mundial já se posicionaram em algum momento sobre aquela que pode ser considerada a pergunta mais feita na última década: Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, quem é melhor?

Em palavras publicadas pelo portal lustiano BeSoccer, o ex-jogador espanhol Iker Casillas tratou de analisar o tema mais uma vez já que, através de postagem feita na sua rede social em dezembro do ano passado, ele chamou Messi de GOAT (sigla para Greatest Of All Time, O Melhor de Todos os Tempos) após a vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid.

“Fórmula para o futebol: goleiro top e jogador GOAT. Hoje o Barça levou os três pontos do Wanda (Metropolitano, casa do clube de Madrid). O Atleti jogou bem, mas faltou definir as oportunidades. Os blaugranas seguem no topo da tabela. O Atlético luta na zona de Champions”, disse Casillas na oportunidade.

Todavia, na última declaração, o ex-goleiro de clubes como Real Madrid (onde dividiu vestiário e foi campeão com Cristiano) e Porto falou em tom mais favorável ao português em vez do camisa 10 do Barcelona:

“As pessoas talvez não conheçam Cristiano. Eu o conheço, também no pessoal. Elas ficariam surpresas. Cristiano é um jogador voraz, que tem fome de gol. Ele queria ser o melhor desde criança, ele conseguiu. Se o compararmos com Messi, o que Cristiano fez é talvez mais valioso do que o que Leo poderia fazer, cujo talento pode ser visto.”

Ao lado de CR7, o ex-arqueiro esteve em campo por 228 oportunidades onde acumulou o espetacular aproveitamento de 171 vitórias, 32 empates e apenas 25 derrotas. Já enfrentando Lionel, algo que aconteceu em 26 oportunidades, o histórico é mais negativo do que positivo com oito triunfos, seis resultados de igualdades e 12 reveses.

