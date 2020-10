Após a divulgação da notícia que o Corinthians tem negociações avançadas com Vagner Mancini para ser o novo técnico da equipe, o atual treinador do Atlético-GO, não escapou de um “bombardeio” de perguntas sobre o tema.

Em coletiva após a vitória do Dragão sobre o Red Bull Bragantino, na noite deste domingo, porém, Mancini desconversou e disse não ter conhecimento de nada.



“Eu entrei no vestiário, fiz o jogo, o vestiário está feliz por mais uma vitória do Atlético, que nos leva para a 11ª colocação. Então, o sentimento é realmente muito bacana. Não conversei com ninguém de fora, então não posso falar nada sobre uma possível negociação”, assegurou.

“Hoje, estou vivendo a vitória do Atlético, e acho que o mais importante é o respeito que eu tenho pelo time, pelos jogadores e pela coletividade, pela família atleticana. Peço que vocês entendam. Não conversei com ninguém da parte externa, não sei o que está acontecendo. Também fui pego de surpresa (com a notícia), e quando tiver mais detalhes vou passar para vocês”, seguiu.

Vagner Mancini durante jogo entre Atlético-GO e São Paulo, em 2019 Getty Images

Questionado novamente, Mancini negou qualquer conversa com o Timão e usou como “álibi” o fato de estar no campo comandando o Dragão na noite deste domingo.

“Se o Adson (Batista, presidente do Atlético-GO) já falou com meu representante, quem pode falar (sobre proposta do Corinthians) são Adson e meu representante. Eu estava no vestiário, acabei de sair do vestiário, de uma oração, na qual a gente festejou uma vitória. Então, não tenho condições e informações para passar para vocês”, disse.

“Não adiante insistirem, porque não posso falar coisas que não sei. Eu estava no campo há meia hora! Não estou escondendo nada de ninguém. Estou indo para o CT, vou conversar com o Adson lá. Essa é a maneira mais importante que temos de agir na vida, de foram reta, aberta, extremamente transparante”, acrescentou.

“Mas não posso falar de coisas que não estou sabendo. Eu estava no campo há meia hora”, finalizou.