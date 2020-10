‘Eu falei para o torcedor não desacreditar’, diz Reinaldo após vitória do São Paulo

Hoje é dia de comemoração para o torcedor do São Paulo, seja pela vitória em cima do rival Palmeiras por 2 a 0 após mais de três anos, seja porque aconteceu dentro do Allianz Parque ou, então, porque foi o segundo triunfo seguido da equipe, agora na terceira colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. Reinaldo, autor do primeiro tento desta noite, explicou qual foi a sensação e relembrou o que disse há duas semanas para o torcedor.

– A sensação muito boa. Vim muitas vezes aqui com o São Paulo e não conseguimos sair com resultado positivo. Hoje jogamos com o tamanho que o São Paulo merece, que o torcedor merece. Como falei em Curitiba, eu falei para o torcedor não desacreditar da gente, que a gente está lutando, batalhando. Essa vitória é para todos os nossos torcedores, que vão passar um domingo feliz. Mas todos nós sabemos que a batalha continua – disse o lateral na saída do gramado ao canal “Premiere”.

Após o empate por 1 a 1 diante do Coritiba, o jogador disse para que o são-paulino não deixasse de acreditar no time, que havia, também, acabado de ser eliminado na Copa Libertadores de forma antecipada. Depois daquilo, porém, já são duas vitórias seguidas: contra Atlético-GO e Palmeiras. Com isso, o clube é o terceiro colocado na tabela, com 26 pontos, enquanto o Alviverde estacionou na quinta posição, com 22 pontos.

– Professor Diniz sempre foca dentro do nosso vestiário, sempre fala que o que estão falando fora não é pra gente trazer para dentro, sabemos que estávamos devendo. Na Libertadores não conseguimos nosso objetivo, o torcedor sabe que temos que estar em todas as competições, ainda mais a eliminação como foi, sei que o torcedor tá magoado, mas falei, não deixem de acreditar na gente porque vocês, eles também enxergam que o volume que temos todas as partidas, no Morumbi, fora, hoje a gente dominou do começo ao fim, tivemos chances no primeiro tempo, no segundo voltamos e jogamos igual pra conseguir e foi um resultado merecido – completou.

Agora, o São Paulo se prepara para outro desafio, na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Fortaleza, do técnico Rogerio Ceni. O jogo acontece na Arena Castelão, às 19h15. Depois, o time recebe o Grêmio, no sábado, às 21h, pelo Brasileirão.