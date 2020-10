Totalmente recuperado após testar positivo para o novo coronavírus e permanecer quatro dias internado, José Ferreira Neto voltou a Os Donos da Bola nesta quarta-feira (14) e mandou um aviso para as pessoas que pensaram que ele iria morrer pela Covid-19. “Achavam que eu iria para o capeta, eu não fui para o capeta”, gritou.

O discurso de Neto na abertura do seu programa na Band foi um misto de gratidão pela cura, irritação com os comentários que teria lido enquanto se recuperava e revolta com a atual fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

“As pessoas que acharam que eu iria morrer se danaram. Chupa! Achavam que eu iria para o capeta, eu não fui para o capeta. Eu tô na Band há 20 anos, e é assim que vai ser. Para vocês, jogadores do Corinthians, uma cambada de medroso. Tem que jogar de fralda, vão cair para a Série B”, falou o ex-jogador.

“A minha recuperação é com Deus, com Nossa Senhora Aparecida e com as pessoas que estiveram ao meu lado”, citou Neto, que agradeceu aos seus colegas no estúdio.

O apresentador estava afastado da Band desde 30 de setembro, quando testou positivo para a Covid-19. Menos de uma semana depois, a família inteira (a mulher Sandra Nicolau e as crianças, Julio e João Vitor) do profissional também foi diagnosticada com o coronavírus.

No último dia 7, Neto foi internado por conta de complicações da doença. O ex-jogador passou quatro dias na unidade médica. Ele disse que foi tomar injeções e os medicamentos relacionados ao tratamento. Saiu já recuperado e foi liberado para retornar ao trabalho nesta quarta (14).

Ao escutar o discurso exaltado de Neto na abertura do programa, o comentarista Velloso brincou: “Estou impressionado com o seu pulmão”. “Eu estou com quatro pulmões, pô. Botaram mais dois pulmões em mim”, rebateu o apresentador, em tom bem-humorado.

Confira um trecho da abertura de Os Donos da Bola: